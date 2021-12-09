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سنابيه : أنا راح أصير أم عظيمة لأني تعلمت أساليب التربية من الحيوانات
منذ 13 ساعة
1492
1
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التعليقات
بلبل البحر
عدد التعليقات : 2076
منذ ساعة
طيب
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أحدث التعليقات
ابو عمار
هذا يعتبر خائن للوطن و يستحق الغقاب القاسي
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