بالفيديو .. سالم الدوسري : أنا انزل بسنابي لأفيد الجميع

ماجد محمد (صدى):
حسم لاعب نادي الهلال، سالم الدوسري، الجدل الذي تردد بشأن تدوينته الغامضة على صفحته بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان اللاعب قد أثار قلق جماهير الهلال بعدما كتب على موقع سناب شات: "أنا لم أتغير، لكن ابتعدت عن كل من لم يعرف قيمتي، ليس هذا بصمت رضا ولا حتى صمت عتب.. هو نوع آخر من الصمت، اسمه لكم حياتي ولي حياتي".
وتوقع البعض أن اللاعب سيرحل عن الهلال إلى نادي النصر لكن اللاعب أكد أنه ليس كل ما ينشره في "سنابه" يتعلق بشخصه هو.
وأضاف أنه ينشر صور وفيديوهات من أجل أن يستفيد منها الجميع،لذا أراد توضيح هذا الأمر لجمهوره، مؤكدًا أنه ينظر للأمام ولا ينظر للوراء