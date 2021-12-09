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بالفيديو .. سالم الدوسري : أنا انزل بسنابي لأفيد الجميع

منذ ساعتين
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بالفيديو .. سالم الدوسري : أنا انزل بسنابي لأفيد الجميع

ماجد محمد (صدى):
حسم لاعب نادي الهلال، سالم الدوسري، الجدل الذي تردد بشأن تدوينته الغامضة على صفحته بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان اللاعب قد أثار قلق جماهير الهلال بعدما كتب على موقع سناب شات: "أنا لم أتغير، لكن ابتعدت عن كل من لم يعرف قيمتي، ليس هذا بصمت رضا ولا حتى صمت عتب.. هو نوع آخر من الصمت، اسمه لكم حياتي ولي حياتي".

وتوقع البعض أن اللاعب سيرحل عن الهلال إلى نادي النصر لكن اللاعب أكد أنه ليس كل ما ينشره في "سنابه" يتعلق بشخصه هو.

وأضاف أنه ينشر صور وفيديوهات من أجل أن يستفيد منها الجميع،لذا أراد توضيح هذا الأمر لجمهوره، مؤكدًا أنه ينظر للأمام ولا ينظر للوراء

النصر
الهلال
نادي الهلال
سالم الدوسري
سناب شات
الدوسري

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3266
منذ ساعة
تجحفلو اللي بالي بالك ههههههه،، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
إحتمال يكون مؤجر الأدوار، يعني ماهوب فيه، ممكن الحبيب FULL
نجاة محمد
احسنت و احب ردودك علي المتابعين لك
نجاة محمد
صراحة مو كل من غني في المهرجنات لهم اسماء مستعارة للشهرة اذا ما تحبوهم الناس تحبهم
واضح ***وصريح
مذيع قليل ذوق،،وناقص معرفة..
واحد من الناس
مساكين جماهير النصر والله اني ارحمهم مساكين ياعيني عليهم لاذاقوا حلو ولا مرار

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