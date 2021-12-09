طالبة تفضح مدرس وتوقفه عن العمل بعد تحرشه بها

بيروت (صدى):
أقدمت طالبة لبنانية من مدينة طرابلس على عمل زوبعة بشأن أستاذ التربية المدنية والقيم الإنسانية الذي تجرد من أخلاق مهنته وقام بالتحرش بها وبعد أن فضحت أمره أقبلت المدرسة على رفدها.
ونشرت الطالبة عقب واقعة تحرش المدرس بها منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي والذي أشعل السوشيال ميديا بعد أن فضحت أستاذاً متحرّشاً يدّعي عبر حسابه في فيسبوك أنه ناشط حقوقي ومدني.
وأتخذت المدرسة قرارا بعد افتضاح الأمر بفصل الطالبة بدلا من التحقيق مع المدرس الأمر الذي أشعل الشارع اللبناني غضباً وصل صداه لتدخل السلطات، واحتج الطلبة أمام المدرسة، واقتحموا مكتب المدير الذي اتهموه بالتواطؤ مع المدرس المتهم بالتحرش.
و أمرت وزارة التربية في البلاد، بعد حدوث تلك الضجة الكبيرة بإيقاف الأستاذ عن عمله، وإحالة الملف إلى الهيئة العليا للتأديب، وإلى مصلحة حماية الأحداث في وزارة العدل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه