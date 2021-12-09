شاهد.. فاطمة الأنصاري توجه رسالة لمتابعيها:"اطلعوا من مخي"

أميرة خالد (صدى):
شاركت الفاشينيستا فاطمة الأنصاري، مقطع فيديو تعبر فيه عن غضبها بسبب تعليقات متابعيها على تصرفاتها.
ووجهت فاطمة الأنصاري، رسالة لمتابعيها، قائلة:"بس عندي تعليق بسيط، الأغاني اللي صورتها من شوي، كنا بالطريق ونسمع أغاني عادي، التعليقات اللي قاعدة تنكتب بس أقولكم شي واحد اطلعوا من مخي".
وأشارت:"الله يرضى عليكم اطلعوا من مخي، أبي اسمع اللي أبي اسمعه، اغني اللي اغنيه، وأحط الأغاني اللي أبغاها أنا إنسانة ما علي من شي، تفكيركم ما يعنيني، إذا انتي قاعدة تفكري بشي فكريه بينك وبين حالك ما يعنيني".
وتابعت:"حقيقي كفاية مو طبيعي كل شي أسويه بتفسر شي تاني، يا رب مو جالسه أضايق أحد، مو جالسة أمس أحد بكلمة، مو منطقي ترا".