نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. فاطمة الأنصاري توجه رسالة لمتابعيها:"اطلعوا من مخي"

منذ 13 ساعة
937
1
شاهد.. فاطمة الأنصاري توجه رسالة لمتابعيها:"اطلعوا من مخي"

أميرة خالد (صدى):
شاركت الفاشينيستا فاطمة الأنصاري، مقطع فيديو تعبر فيه عن غضبها بسبب تعليقات متابعيها على تصرفاتها.

ووجهت فاطمة الأنصاري، رسالة لمتابعيها، قائلة:"بس عندي تعليق بسيط، الأغاني اللي صورتها من شوي، كنا بالطريق ونسمع أغاني عادي، التعليقات اللي قاعدة تنكتب بس أقولكم شي واحد اطلعوا من مخي".

وأشارت:"الله يرضى عليكم اطلعوا من مخي، أبي اسمع اللي أبي اسمعه، اغني اللي اغنيه، وأحط الأغاني اللي أبغاها أنا إنسانة ما علي من شي، تفكيركم ما يعنيني، إذا انتي قاعدة تفكري بشي فكريه بينك وبين حالك ما يعنيني".

وتابعت:"حقيقي كفاية مو طبيعي كل شي أسويه بتفسر شي تاني، يا رب مو جالسه أضايق أحد، مو جالسة أمس أحد بكلمة، مو منطقي ترا".

 

تصرفات
متابعين
تعليقات
فاطمة الأنصاري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55825
منذ 42 دقيقة
فعلا اطلعو من مخها وتركوها لحياتها الخاصه .. اول مره اسمع ان فيه احد ممكن يكون في مخ الانسان الاخر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
الخسيس غير رايه لما شاف الاخت اجمل من الخطيبه .. احسنت يا شيخ مبروك في ردك على اسائل المتقلب عقليا و فكريا
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما لقا ارض يبني فيها الا في طريق السيول . لو عمل مخارج للمياه لما حصل انهيار للجدار
ابو عمار
طيب ليه يتوقع المسؤل ان الموظفين ممكن يبكون
ابو عمار
كل ما عند العربي جميل و ممتاز

أخر الأخبار

بالفيديو.. "بوليفارد الرياض" يستضيف أبناء شهداء الواجب
بالفيديو.. "بوليفارد الرياض" يستضيف أبناء شهداء الواجب
منذ 4 دقائق 1151
مؤسسة النحل الجوال تعلن عن وظائف شاغرة
مؤسسة النحل الجوال تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 42 دقيقة 1251
خاصية جديدة في "تويتر" تتيح تحذيرات من المحتوى الحساس
خاصية جديدة في "تويتر" تتيح تحذيرات من المحتوى الحساس
منذ 56 دقيقة 1247
وظائف إدارية شاغرة لدى نظارات البركات
وظائف إدارية شاغرة لدى نظارات البركات
منذ ساعة 1241
حادث ينهي حياة عماد سليماني لاعب فريق وداد مستغانم الجزائري
حادث ينهي حياة عماد سليماني لاعب فريق وداد مستغانم الجزائري
منذ ساعة 1427
جلسة على رمال قرب الزلفي قبل 47 عام
جلسة على رمال قرب الزلفي قبل 47 عام
منذ ساعة 729
دولة تسمح للأشخاص بتغيير جنسهم في شهادات الميلاد
دولة تسمح للأشخاص بتغيير جنسهم في شهادات الميلاد
منذ ساعتين 680
92 وظيفة شاغرة يوفرها برنامج العمل عن بعد
92 وظيفة شاغرة يوفرها برنامج العمل عن بعد
منذ ساعتين 1394
نواب بحرينيون: زيارة سمو ولي العهد للبحرين تؤكد عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين
نواب بحرينيون: زيارة سمو ولي العهد للبحرين تؤكد عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين
منذ ساعتين 1291
‏ بالفيديو.. "العقيلي": حمدالله يمتلك عقلية طفل صغير
‏ بالفيديو.. "العقيلي": حمدالله يمتلك عقلية طفل صغير
منذ 3 ساعات 1499