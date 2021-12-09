متجر عصائر يطلب من الموظفين "عدم البكاء"

واشنطن (صدى):
نشر متجر عصائر في لوس أنجلوس، صورة يطلب من خلالها من الموظفين المستقبليين تنفيذ بعض المتطلبات "المستعصية" ضمن قوانين العمل.
ونصّ الإعلان على أن يلتزم الموظف بعدد من الأوصاف الرئيسية فور تعيينه، وأبرزها "الالتزام بالوظيفة، اعتماد جدول زمني مفتوح، عدم البكاء، عدم التأخر نهائياً، عدم تقديم الأعذار، العمل بجهد، عدم التفوه "بالترهات"، والابتسام في جميع الحالات".
ويذكر أن متجر Kreation Organic Juice من الوجهات المفضلة لدى المشاهير، حيث توسع ضمن نطاق كاليفورنيا فقط.
وأثار الإعلان جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المستخدمون عن غضبهم تجاه هذه المتطلبات الغريبة.