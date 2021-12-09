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متجر عصائر يطلب من الموظفين "عدم البكاء"

منذ 14 ساعة
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متجر عصائر يطلب من الموظفين "عدم البكاء"

واشنطن (صدى):

نشر متجر عصائر في لوس أنجلوس، صورة يطلب من خلالها من الموظفين المستقبليين تنفيذ بعض المتطلبات "المستعصية" ضمن قوانين العمل.

ونصّ الإعلان على أن يلتزم الموظف بعدد من الأوصاف الرئيسية فور تعيينه، وأبرزها "الالتزام بالوظيفة، اعتماد جدول زمني مفتوح، عدم البكاء، عدم التأخر نهائياً، عدم تقديم الأعذار، العمل بجهد، عدم التفوه "بالترهات"، والابتسام في جميع الحالات".

ويذكر أن متجر Kreation Organic Juice من الوجهات المفضلة لدى المشاهير، حيث توسع ضمن نطاق كاليفورنيا فقط.

وأثار الإعلان جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المستخدمون عن غضبهم تجاه هذه المتطلبات الغريبة.

لوس أنجلوس
متجر
متجر عصائر
عدم البكاء

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55825
منذ 36 دقيقة
طيب ليه يتوقع المسؤل ان الموظفين ممكن يبكون

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الخسيس غير رايه لما شاف الاخت اجمل من الخطيبه .. احسنت يا شيخ مبروك في ردك على اسائل المتقلب عقليا و فكريا
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ما لقا ارض يبني فيها الا في طريق السيول . لو عمل مخارج للمياه لما حصل انهيار للجدار
ابو عمار
طيب ليه يتوقع المسؤل ان الموظفين ممكن يبكون
ابو عمار
كل ما عند العربي جميل و ممتاز

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