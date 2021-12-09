بالفيديو.. المواطن خالد العتيبي يروي ما حصل له بمطار باريس

الرياض (صدى):
روى المواطن خالد العتيبي ما حدث معه بمطار باريس بعد أن أُلقي القبض عليه في مطار فرنسا عن طريق الخطأ.
وقال "العتيبي" في حديثه: "ودوني على غرفة التحقيق كلها زجاج وفيها مراقبة وكنت أحاول أنام الليل ما قدرت وكل شوية يتفقدوني وايش أبغى أكل قولتلهم إني اريد أكلم السفارة بس رفضوا ورفضوا استخدامي لجوالي الخاص".
وأضاف: "أرسلت موقعي لصاحبي وجالي اتصال من السفارة ورديت وقالولي بنجيك وجالي واحد من السفارة وطمأني وجه محامي وقولتلهم اني بدي أطلع وطلعوني"، بحسب قناة "الإخبارية".
وكانت السلطات الفرنسية قد أطلقت سراح المواطن "خالد العتيبي" الذي أُلقي القبض عليه في مطار فرنسا بعد ثبوت أن لا صلة له بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.
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