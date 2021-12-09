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بالفيديو.. المواطن خالد العتيبي يروي ما حصل له بمطار باريس

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. المواطن خالد العتيبي يروي ما حصل له بمطار باريس

الرياض (صدى):
روى المواطن خالد العتيبي ما حدث معه بمطار باريس بعد أن أُلقي القبض عليه في مطار فرنسا عن طريق الخطأ.

وقال "العتيبي" في حديثه: "ودوني على غرفة التحقيق كلها زجاج وفيها مراقبة وكنت أحاول أنام الليل ما قدرت وكل شوية يتفقدوني وايش أبغى أكل قولتلهم إني اريد أكلم السفارة بس رفضوا ورفضوا استخدامي لجوالي الخاص".

وأضاف: "أرسلت موقعي لصاحبي وجالي اتصال من السفارة ورديت وقالولي بنجيك وجالي واحد من السفارة وطمأني وجه محامي وقولتلهم اني بدي أطلع وطلعوني"، بحسب قناة "الإخبارية".

وكانت السلطات الفرنسية قد أطلقت سراح المواطن "خالد العتيبي" الذي أُلقي القبض عليه في مطار فرنسا بعد ثبوت أن لا صلة له بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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باريس
جمال خاشقجي
خالد العتيبي
مقتل خاشقجي
مطار فرنسا
القبض على خالد العتيبي

التعليقات

مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3955
منذ 48 دقيقة
ما هو السر يا ترى وراء اهتمام هؤلاء الافاقين بقضية لا تعنيهم من قريب او من بعيد ولم نراهم حركو ساكنا في قضايا كإنو هم اول المشاركين فيها وقضى نتيجتها الاف من الأبرياء نحبهم في العراق وسوريا وأفغانستان وأماكن أخرى في هذا العالم لهذا نقول لكم أيها الافاقين انثبرو وكلو تبن فلستم هناك ولا قاربتم

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
إحتمال يكون مؤجر الأدوار، يعني ماهوب فيه، ممكن الحبيب FULL
نجاة محمد
احسنت و احب ردودك علي المتابعين لك
نجاة محمد
صراحة مو كل من غني في المهرجنات لهم اسماء مستعارة للشهرة اذا ما تحبوهم الناس تحبهم
واضح ***وصريح
مذيع قليل ذوق،،وناقص معرفة..
واحد من الناس
مساكين جماهير النصر والله اني ارحمهم مساكين ياعيني عليهم لاذاقوا حلو ولا مرار

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