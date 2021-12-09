"سميرة عبد العزيز" تسخر من "شاكوش".. هو هيطربنا ولا هيضربنا

القاهرة (صدى):
عبرت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز عن سخريتها من بعض مطربي المهرجانات وأغانيهم، وذلك خلال استضافتها في برنامج "مصر الجديدة" المذاع على التلفزيون المصري.
وقالت الفنانة سميرة، :"سمعت أسامي كتير لمطربي المهرجانات ومنهم شخص اسمه «شاكوش»، ما هذا الغباء واحد هيغني فيسمّي نفسه "شاكوش" وكأنه لن يغني وسيضربني به، ولو كان هذا اسمه الحقيقي كان غيّرو".
وأكدت دعمها للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على قراراته بشأن مطربي المهرجان لافته إلى أنهم" لا بد أن يهذّبوا أنفسهم من الهبد والرزع والكلمات الخارجة وبطريقتهم المستفزة ولا بد أن نرتقي بمجتمعنا"، لافتة إلى أنها ضد أغاني المهرجانات، "لأنها فن هابط أمام جميع الدول، ولازم نعمل حساب لمصر".