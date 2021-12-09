نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"سميرة عبد العزيز" تسخر من "شاكوش".. هو هيطربنا ولا هيضربنا

منذ 6 ساعات
458
1
"سميرة عبد العزيز" تسخر من "شاكوش".. هو هيطربنا ولا هيضربنا

القاهرة (صدى):

عبرت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز عن سخريتها من بعض مطربي المهرجانات وأغانيهم، وذلك خلال استضافتها في برنامج "مصر الجديدة" المذاع على التلفزيون المصري.

وقالت الفنانة سميرة، :"سمعت أسامي كتير لمطربي المهرجانات ومنهم شخص اسمه «شاكوش»، ما هذا الغباء واحد هيغني فيسمّي نفسه "شاكوش" وكأنه لن يغني وسيضربني به، ولو كان هذا اسمه الحقيقي كان غيّرو".

وأكدت دعمها للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على قراراته بشأن مطربي المهرجان لافته إلى أنهم" لا بد أن يهذّبوا أنفسهم من الهبد والرزع والكلمات الخارجة وبطريقتهم المستفزة ولا بد أن نرتقي بمجتمعنا"، لافتة إلى أنها ضد أغاني المهرجانات، "لأنها فن هابط أمام جميع الدول، ولازم نعمل حساب لمصر".

مصر
هاني شاكر
شاكوش
الفنانة سميرة عبد العزيز
مطربي المهرجانات

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10748
منذ ساعة
صراحة مو كل من غني في المهرجنات لهم اسماء مستعارة للشهرة اذا ما تحبوهم الناس تحبهم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

طعس الماضي
يا صبر الارض على الطقعانات...
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
الا دبغوكم عيال اوسكبار ومحبو نعاله.. إلى متى وانتم منبطحين لهم.. من يوم هتفوا ضدكم بعبارة نيجريا ولم تحركوا ساكنا عرفت انكم مرتزقة لعيال...
سعد آل معدي
الظاهر هذا الانسان مريض بمرض اسمة الشهرة على حساب نادي الشباب الله يعافيك ولايبتلينا بما ابتلاك من هبالة وسذاجة وكذب واشاعات مزيفة
سعد آل معدي
الظاهر هذا الانسان مريض بمرض اسمة الشهرة على حساب نادي الشباب الله يعافيك ولايبتلينا بما ابتلاك من هبالة وسذاجة وكذب واشاعات مزيفة
سعد آل معدي
الظاهر هذا الانسان مريض بمرض اسمة الشهرة على حساب نادي الشباب الله يعافيك ولايبتلينا بما ابتلاك من هبالة وسذاجة وكذب واشاعات مزيفة

أخر الأخبار

قصة القرية التي أصيب سكانها بالهلاوس والنوم العميق
قصة القرية التي أصيب سكانها بالهلاوس والنوم العميق
منذ 4 دقائق 71
"آل سليم" يحصد ميدالتين برونزيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال
"آل سليم" يحصد ميدالتين برونزيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال
منذ 12 دقيقة 1078
شقيق ياسمين عبد العزيز يرد عليها لعدم ذكرها اسمه ضمن الأشخاص الذين دعموها
شقيق ياسمين عبد العزيز يرد عليها لعدم ذكرها اسمه ضمن الأشخاص الذين دعموها
منذ 18 دقيقة 211
انتهاء علاقة عبدالرحمن العبيد بالنصر 
انتهاء علاقة عبدالرحمن العبيد بالنصر 
منذ 22 دقيقة 1387
"سعيد العجل" يتحدث عن العلاقات السعودية البحرينية ( فيديو)
"سعيد العجل" يتحدث عن العلاقات السعودية البحرينية ( فيديو)
منذ 29 دقيقة 1184
حسم الجدل حول تقديم الاتحاد الجزائري شكوى بخصوص مباراة مصر 
حسم الجدل حول تقديم الاتحاد الجزائري شكوى بخصوص مباراة مصر 
منذ 41 دقيقة 1322
بالفيديو .. لقطات من افتتاح الملك فهد المستشفى التخصصي بالقصيم
بالفيديو .. لقطات من افتتاح الملك فهد المستشفى التخصصي بالقصيم
منذ 50 دقيقة 1228
شاهد.. لحظة خضوع إلهام الفضالة لجلسة حقن الخدود بإحدى عيادات التجميل
شاهد.. لحظة خضوع إلهام الفضالة لجلسة حقن الخدود بإحدى عيادات التجميل
منذ 59 دقيقة 427
بالفيديو .. نائب وزير الصناعة: استخدام الطاقة المتجددة سيضاعف استهلاك المعادن
بالفيديو .. نائب وزير الصناعة: استخدام الطاقة المتجددة سيضاعف استهلاك المعادن
منذ ساعة 1196
الاتحاد يفاوض لاعب الفتح "بوشل" لتعويض رحيل "عبدالحميد"
الاتحاد يفاوض لاعب الفتح "بوشل" لتعويض رحيل "عبدالحميد"
منذ ساعة 1453