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خبير تقني: زرع رقاقات إلكترونية في أدمغة البشر خطير جدًا

منذ ساعة
1440
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خبير تقني: زرع رقاقات إلكترونية في أدمغة البشر خطير جدًا

الرياض (صدى):
تحدث الخبير التقني تركي المحمود عن ما أعلنه إيلون ماسك عن بدء زرع رقاقات إلكترونية في أدمغة البشر العام المقبل.

وقال "المحمود" في حديثه عن الرقاقات الإلكترونية: "إيلون ماسك أعلن رسميًا 2022 يبدأ بتركيب الشرائح الإلكترونية للبشر والمقصد أنها ترتبط بالجهاز العصبي للإنسان الهدف منها مساعدة أصحاب الأمراض العصبية وأصحاب الاكتئاب".

وأضاف: "لكن هذا كلام صاحب الشركة فهل ستسطيع أن تتحكم في عواطفهم وحركاتها فبهذه الطريقة تستطيع أن تجند أشخاصًا لأفعال معينة وشئ خطير، والفضول يجلعنا نفكر أيضًا كيف سيخدم البشرية في المجال الصحي فهو سلاح ذو حدين"، بحسب قناة "الرسالة".

 

البشرية
إيلون ماسك
المجال الصحي
رقاقات إلكترونية
أدمغة البشر

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10360
منذ 24 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله **

يبغون يجعلون من الأنسان ريبورت **!!!!

تخيل نفسك يشغلونك بريموت كنترول ***!!!!!!!!! هههههههههههههههههههههه

أقول أديني مفطح بالرقاقات والبردقان الحامض حلو ** هههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

برنس
يازينك ساكت مكثر بربرتك
محمد
قالها وهوصادق دامكم بخير فأنا بخير فرحمه الله واسكنه فسيح جناته وجميع أموات المسلمين.
الللل
من الافضل للنصر التسجيل في الضمان الاجتماعي يختار اي قسم مطلقات/ارامل/عاطلات
واضح ***وصريح
الله يكتب لك الشفاء العاجل والعافية.
واضح ***وصريح
هذا إذا كان باقي لهم رأي واللا قرار، الرأي وقرار السلطة اللبنانية،أصبح فعل ماضي مبني على تدخلات خامني وزمرته الظاهرة للعيان.

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