خبير تقني: زرع رقاقات إلكترونية في أدمغة البشر خطير جدًا

الرياض (صدى):
تحدث الخبير التقني تركي المحمود عن ما أعلنه إيلون ماسك عن بدء زرع رقاقات إلكترونية في أدمغة البشر العام المقبل.
وقال "المحمود" في حديثه عن الرقاقات الإلكترونية: "إيلون ماسك أعلن رسميًا 2022 يبدأ بتركيب الشرائح الإلكترونية للبشر والمقصد أنها ترتبط بالجهاز العصبي للإنسان الهدف منها مساعدة أصحاب الأمراض العصبية وأصحاب الاكتئاب".
وأضاف: "لكن هذا كلام صاحب الشركة فهل ستسطيع أن تتحكم في عواطفهم وحركاتها فبهذه الطريقة تستطيع أن تجند أشخاصًا لأفعال معينة وشئ خطير، والفضول يجلعنا نفكر أيضًا كيف سيخدم البشرية في المجال الصحي فهو سلاح ذو حدين"، بحسب قناة "الرسالة".