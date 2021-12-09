"الإرياني" يطالب لبنان بأخذ موقف حاسم من تدخل حزب الله باليمن

فهمي محمد (صدى):
أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على ضرورة اتخاذ لبنان موقف حاسم اتجاه استمرار تدخل حزب الله في الشأن اليمني ودعمه للحوثيين.
وقال الإرياني "إن مقتل الخبير والقيادي في حزب الله أكرم السيد بقصف مدفعي للجيش اليمني في جبهة أم ريش بمأرب يشكل "ضربة موجعة لنظام طهران ومليشياته الطائفية ومؤشرا جديدا على قيادته للعمليات العسكرية بالمحافظة وما تمثله معركة مأرب من أهمية لمشروعه التوسعي في المنطقة".
وأضاف "نطالب الحكومة والشعب اللبناني باتخاذ موقف حاسم من استمرار تدخل ميليشيات حزب الله في الشأن اليمني، وتورطها في قصف المدن والقرى وقتل اليمنيين، وتوظيفها قدراتها لتقديم الدعم لميليشيا الحوثي... في الجوانب السياسية والإعلامية والمالية والعسكرية".