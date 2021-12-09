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"السويكت " يرفض طلب إدارة النصر لسداد 495 ألف ريال

منذ ساعتين
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"السويكت " يرفض طلب إدارة النصر لسداد 495 ألف ريال

طلال الغامدي (صدى):

علق صفوان السويكت، رئيس نادي النصر السابق، على أزمة عبدالرحمن الحلافي الأخيرة، حيث طالبت شركة "الهدف الأخضر"، مجلس إدارة النصر بسداد مبلغ ، وهو قيمة "تذاكر مجانية"، قدمها الحلافي للجماهير، في لقاء النصر والتعاون.

وذكرت مصادر أنه تمت مخاطبة أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي الحالي للنصر، صفوان السويكت، من أجل سداد المبلغ، وفقًا لـ " الاقتصادية ".

وأشارت المصادر إلى أن السويكت، اعترف للغامدي، بأحقية الشركة في هذا المبلغ، إلا أنه رفض سداده، قائلا: "سيبوني في حالي.. اللي فيني مكفيني".

النصر
الحلافي
⁠⁠⁠⁠⁠إدارة النصر
صفوان السويكت
السويكت

التعليقات

الللل
الللل عدد التعليقات : 630
منذ 19 دقيقة
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للنصر
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أحدث التعليقات

برنس
يازينك ساكت مكثر بربرتك
محمد
قالها وهوصادق دامكم بخير فأنا بخير فرحمه الله واسكنه فسيح جناته وجميع أموات المسلمين.
الللل
من الافضل للنصر التسجيل في الضمان الاجتماعي يختار اي قسم مطلقات/ارامل/عاطلات
واضح ***وصريح
الله يكتب لك الشفاء العاجل والعافية.
واضح ***وصريح
هذا إذا كان باقي لهم رأي واللا قرار، الرأي وقرار السلطة اللبنانية،أصبح فعل ماضي مبني على تدخلات خامني وزمرته الظاهرة للعيان.

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