"السويكت " يرفض طلب إدارة النصر لسداد 495 ألف ريال

طلال الغامدي (صدى):
علق صفوان السويكت، رئيس نادي النصر السابق، على أزمة عبدالرحمن الحلافي الأخيرة، حيث طالبت شركة "الهدف الأخضر"، مجلس إدارة النصر بسداد مبلغ ، وهو قيمة "تذاكر مجانية"، قدمها الحلافي للجماهير، في لقاء النصر والتعاون.
وذكرت مصادر أنه تمت مخاطبة أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي الحالي للنصر، صفوان السويكت، من أجل سداد المبلغ، وفقًا لـ " الاقتصادية ".
وأشارت المصادر إلى أن السويكت، اعترف للغامدي، بأحقية الشركة في هذا المبلغ، إلا أنه رفض سداده، قائلا: "سيبوني في حالي.. اللي فيني مكفيني".