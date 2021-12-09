بالفيديو.. مواطن يجمع شمل مئات المتقاعدين من زملائه

الرياض (صدى):
تحدث متعب العتيبي المشرف على ملتقى الزملاء الأوفياء، عن جمعه لمئات المتقاعدين من زملائه من أجل دعم بعضهم البعض وإعادة العلاقات بينهم.
وقال "العتيبي" في حديثه: "كان الاتصال معهم يختلف وبدينا نتكلم في الجروب وأرسلنا صورها لبعضنا البعض وبدينا نتقرب من بعضنا ونعرف بعض واشتاقوا للجروب واشتاقوا لبعضهم"، بحسب برنامج "الراصد".
وأضاف: "أول شئ استفدناه من هذا الشئ هو الفرحة والسرور ورفع الهمم والتماس احتياجات بعضهم البعض المريض والظروف الصحية ونرفع معنويات بعض، فأحد الزملاء حضر إلى الرياض من القنفذة بالرغم من ظروفه الصحية".