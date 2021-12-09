نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شانجان تعلن عن سيارتها الجديدةUNIT

منذ ساعة
1484
1
شانجان تعلن عن سيارتها الجديدةUNIT

بكين (صدى):

كشفت شركة شانجان الصينية عن سيارتها الجديدة UNIT موديل 2022 خلال فعاليات معرض جدة الدولي للسيارات المقام حالياً في مدينة جدة وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتميزت سيارة شانجان UNIT موديل 2022 من الداخل بمقصورة أمامية واسعة ومريحة تشمل مقاعد منجدة من الجلد الطبيعي حيث يمكن تعديل مقاعدها كهربائياً.

بالإضافة لباقة مميزة من وسائل الترفيه الحديثة، مثل بلوتوث ونظام ملاحي حديث وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

وتأتي سيارة شانجان UNIT بمحرك لرباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 177 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 290 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ونظام جر أمامي للعجلات.

ولم تكشف عن أسعار سيارة شانجان UNIT موديل 2022 حتى الآن ولكن من المتوقع أن يكون السعر الرسمي خلال الشهور الأولى من عام 2021.

سيارات
معرض السيارات
شانجان
UNIT موديل 2022

التعليقات

اللللل
اللللل عدد التعليقات : 629
منذ 52 دقيقة
ما معي حقها مفلس من تكاليف الحياة والمعيشه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
من بعد عزيمة صار يسقط على الهلال لكن اعلام الهلال ساحبين عليه تاركين الجمهور يطقطق عليه مسكين والله محزني احسه سقط في فخ وقاعد...
سعد
أختك هاه ؟!!! مجتمع الوسط الفني مجتمع أوسخ من الزبالة .
عبدالعزيز محمد عبدالله
لازم نشوف تم القبض أيا كان عقابا له وردعا لغيره
عبدالعزيز محمد عبدالله
لازم نشوف تم القبض أيا كان عقابا له وردعا لغيره
عبدالعزيز محمد عبدالله
لازم نشوف تم القبض أيا كان عقابا له وردعا لغيره

أخر الأخبار

بالفيديو.. اكتشاف مواقع تحتوي على معادن ثمينة تبلغ قيمتها ٥ تريليون ريال
بالفيديو.. اكتشاف مواقع تحتوي على معادن ثمينة تبلغ قيمتها ٥ تريليون ريال
منذ 30 ثانية 1022
"الإرياني" يطالب لبنان بأخذ موقف حاسم من تدخل حزب الله باليمن
"الإرياني" يطالب لبنان بأخذ موقف حاسم من تدخل حزب الله باليمن
منذ دقيقة 1024
"الصحة العالمية" تحذر من تزايد أعدد الإصابات بكورونا
"الصحة العالمية" تحذر من تزايد أعدد الإصابات بكورونا
منذ 16 دقيقة 1194
شاهد.. وصول مدرب النصر الجديد "روسو" للرياض
شاهد.. وصول مدرب النصر الجديد "روسو" للرياض
منذ 23 دقيقة 1571
"السويكت " يرفض طلب إدارة النصر لسداد 495 ألف ريال
"السويكت " يرفض طلب إدارة النصر لسداد 495 ألف ريال
منذ 29 دقيقة 1576
أستاذ مناخ يوضح ماهية المربعانية وتأثيرها على المواطنين (فيديو)
أستاذ مناخ يوضح ماهية المربعانية وتأثيرها على المواطنين (فيديو)
منذ 32 دقيقة 1261
"حليمة بولند" تكشف سبب اختفائها
"حليمة بولند" تكشف سبب اختفائها
منذ 33 دقيقة 366
رسميا.. قوات التحالف الدولي تنهي القتال وتنسحب من العراق
رسميا.. قوات التحالف الدولي تنهي القتال وتنسحب من العراق
منذ 34 دقيقة 1263
شركة بنده توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى
شركة بنده توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى
منذ 45 دقيقة 1425
فيديو نادر للملك فهد يوثق عمق العلاقة بين المملكة وبريطانيا
فيديو نادر للملك فهد يوثق عمق العلاقة بين المملكة وبريطانيا
منذ 47 دقيقة 1171