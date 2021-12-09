شانجان تعلن عن سيارتها الجديدةUNIT

بكين (صدى):
كشفت شركة شانجان الصينية عن سيارتها الجديدة UNIT موديل 2022 خلال فعاليات معرض جدة الدولي للسيارات المقام حالياً في مدينة جدة وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.
وتميزت سيارة شانجان UNIT موديل 2022 من الداخل بمقصورة أمامية واسعة ومريحة تشمل مقاعد منجدة من الجلد الطبيعي حيث يمكن تعديل مقاعدها كهربائياً.
بالإضافة لباقة مميزة من وسائل الترفيه الحديثة، مثل بلوتوث ونظام ملاحي حديث وعجلة قيادة متعددة الوظائف.
وتأتي سيارة شانجان UNIT بمحرك لرباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 177 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 290 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ونظام جر أمامي للعجلات.
ولم تكشف عن أسعار سيارة شانجان UNIT موديل 2022 حتى الآن ولكن من المتوقع أن يكون السعر الرسمي خلال الشهور الأولى من عام 2021.