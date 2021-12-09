مقتل خبير عسكري من "حزب الله" في مأرب

فهمي محمد (صدى):
كشفت مصادر أن خبيرًا عسكريًا تابعًا لـ "حزب الله" قتل أمس في جبهة "أم ريش" جنوب مأرب خلال معارك استمرت أمس في المحافظة أسفرت عن خسائر في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وذكرت المصادر لـ "العربية" أن أكرم السيد، الخبير التابع لحزب الله، قٌتل مع عدد من عناصر الميليشيات بقصف مدفعي للجيش اليمني خلال معارك عنيفة صدى فيها الأخير مسنودا بطائرات تحالف دعم الشرعية
ويأتي ذلك بعدما دفع الحوثيون بتعزيزات كبيرة ومئات المقاتلين إلى جبهات جنوب مأرب إلا أن الجيش اليمني أفشل الهجوم وكبد الحوثيون خسائر بشرية كبيرة.