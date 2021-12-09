بالفيديو..محلل سياسي: دول التعاون الخليجي تتفوق على إيران في القوة الإقتصادية

الرياض (صدى):
أكد نايف الوقاع المحلل السياسي، على أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفوق على دولة إيران الإرهابية في القوة الإقتصادية
وقال المحلل السياسي لقناة " الإخبارية ": وحدة دول مجلس التعاون هي القوة بعد الله سبحانه وتعالى لحماية دول المجلس، ولتحقيق الإنجازات.
وأضاف أن حجم دول التعاون الخليجي أصبح مؤثر جدًا، مشيرًا إلى أن تكاملها يقضي على أي تدخل خارجي.
وأشار إلى أن التكامل بين دول الخليج يعزز وقفتها أمام خطر التغول الإيراني الإرهابي على المنطقة، التي يمثل المشكلة الأساسية أمام دول التعاون الخليجي.