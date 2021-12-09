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بالفيديو..محلل سياسي: دول التعاون الخليجي تتفوق على إيران في القوة الإقتصادية

منذ ساعة
1199
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بالفيديو..محلل سياسي: دول التعاون الخليجي تتفوق على إيران في القوة الإقتصادية

الرياض (صدى):
أكد نايف الوقاع المحلل السياسي، على أن دول مجلس التعاون الخليجي تتفوق على دولة إيران الإرهابية في القوة الإقتصادية

وقال المحلل السياسي لقناة " الإخبارية ": وحدة دول مجلس التعاون هي القوة بعد الله سبحانه وتعالى لحماية دول المجلس، ولتحقيق الإنجازات.

وأضاف أن حجم دول التعاون الخليجي أصبح مؤثر جدًا، مشيرًا إلى أن تكاملها يقضي على أي تدخل خارجي.

وأشار إلى أن التكامل بين دول الخليج يعزز وقفتها أمام خطر التغول الإيراني الإرهابي على المنطقة، التي يمثل المشكلة الأساسية أمام دول التعاون الخليجي.

 

الخليج
إيران
دول التعاون الخليجي
قوة إقتصادية

التعليقات

علاء
علاء عدد التعليقات : 2
منذ 43 دقيقة
صعب جداً يكون دول مجلس التعاون متحدين لانه في الوقت اللي ولي العهد يجري جولة حول دول المجلس نرى الامارات تبدي استعدادها لاعادة العلاقات والزيارات مع ايران

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أحدث التعليقات

الاسيويـــــــة (صعبة على شنبك) وقويـــــــــــة
هاو هوهو هاو هوهو هو هاو هو انبح اعلى هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
بحر الكلام
عيب والله استحوا على نفوسكم من هذي الحركات السخيفة التافهه اللي تدل على عدم الاخلاق والتربية
بحر الكلام
سلوك عدائي واستفزاز ذميمم ووقاحة ودناءة نفس وقلة ادب ان تراقب الناس وتتبعهم وتنتهك خصوصياتهم وتؤذيهم لاشباع مرض قلبك ونفسك المريضة
عبدالله
اللهم ألف بين قلوبهم وأجمع كلمتهم
7UP
ابي سطحة مخرج 6

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