نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. حامد البلوي يكشف سبب انتقال سعود عبدالحميد للهلال

منذ 11 ساعة
10143
1
بالفيديو.. حامد البلوي يكشف سبب انتقال سعود عبدالحميد للهلال

ماجد محمد (صدى):
كشف حامد البلوي مدير نادي الاتحاد التنفيذي، عن سبب انتقال اللاعب سعود عبدالحميد إلى الهلال، مشيرًا إلى أن ذلك كان اختيار الأخير وأن الاتحاد لن يقف عند اللاعب.

وقال "البلوي" في حديثه: "قرار لاعب واختار النادي اللي يختاره ولما شفت عقد سعود عبدالحميد واتصلت بوكيل أعماله ونبغى نجدد عقده سنة ونصف هذا الشئ اللي احنا عرضناه وسعود اختار يروح لطريقه ونتمنى له التوفي".

وعن موقف نادي الاتحاد أضاف: "بالنسبة لنا كنادي الاتحاد كان بيانا واضح بكل التفاصيل ورئيس النادي واضح وأطراف كتير اتدخلت في الموضوع .. نادي الاتحاد نادي كبير ونفتخر باللاعب اللي يرغب في البقاء به ولا يوقف على لاعب".

وفيما يتعلق بتعامل الاتحاد مع اللاعب، تابع: "الرئيس قدم شيك من حسابه لسعود ..اللاعب لم يدخل معسكر الطائي أساسًا وانتقاله ليس ضربة موجعة للاتحاد ونملك البديل"، بحسب برنامج "أكشن مع وليد".

الهلال
الاتحاد
حامد البلوي
أكشن مع وليد
سعود عبدالحيمد
معسكر الطائي
انتقال سعود عبدالحميد

التعليقات

العالمي الأصل وليس الاوسكباري
العالمي الأصل وليس الاوسكباري عدد التعليقات : 69
منذ 46 دقيقة
الا دبغوكم عيال اوسكبار ومحبو نعاله.. إلى متى وانتم منبطحين لهم.. من يوم هتفوا ضدكم بعبارة نيجريا ولم تحركوا ساكنا عرفت انكم مرتزقة لعيال اوسكبار ومحبو نعاله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

طعس الماضي
يا صبر الارض على الطقعانات...
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
الا دبغوكم عيال اوسكبار ومحبو نعاله.. إلى متى وانتم منبطحين لهم.. من يوم هتفوا ضدكم بعبارة نيجريا ولم تحركوا ساكنا عرفت انكم مرتزقة لعيال...
سعد آل معدي
الظاهر هذا الانسان مريض بمرض اسمة الشهرة على حساب نادي الشباب الله يعافيك ولايبتلينا بما ابتلاك من هبالة وسذاجة وكذب واشاعات مزيفة
سعد آل معدي
الظاهر هذا الانسان مريض بمرض اسمة الشهرة على حساب نادي الشباب الله يعافيك ولايبتلينا بما ابتلاك من هبالة وسذاجة وكذب واشاعات مزيفة
سعد آل معدي
الظاهر هذا الانسان مريض بمرض اسمة الشهرة على حساب نادي الشباب الله يعافيك ولايبتلينا بما ابتلاك من هبالة وسذاجة وكذب واشاعات مزيفة

أخر الأخبار

قصة القرية التي أصيب سكانها بالهلاوس والنوم العميق
قصة القرية التي أصيب سكانها بالهلاوس والنوم العميق
منذ 4 دقائق 71
"آل سليم" يحصد ميدالتين برونزيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال
"آل سليم" يحصد ميدالتين برونزيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال
منذ 12 دقيقة 1078
شقيق ياسمين عبد العزيز يرد عليها لعدم ذكرها اسمه ضمن الأشخاص الذين دعموها
شقيق ياسمين عبد العزيز يرد عليها لعدم ذكرها اسمه ضمن الأشخاص الذين دعموها
منذ 18 دقيقة 211
انتهاء علاقة عبدالرحمن العبيد بالنصر 
انتهاء علاقة عبدالرحمن العبيد بالنصر 
منذ 22 دقيقة 1387
"سعيد العجل" يتحدث عن العلاقات السعودية البحرينية ( فيديو)
"سعيد العجل" يتحدث عن العلاقات السعودية البحرينية ( فيديو)
منذ 29 دقيقة 1184
حسم الجدل حول تقديم الاتحاد الجزائري شكوى بخصوص مباراة مصر 
حسم الجدل حول تقديم الاتحاد الجزائري شكوى بخصوص مباراة مصر 
منذ 41 دقيقة 1322
بالفيديو .. لقطات من افتتاح الملك فهد المستشفى التخصصي بالقصيم
بالفيديو .. لقطات من افتتاح الملك فهد المستشفى التخصصي بالقصيم
منذ 50 دقيقة 1228
شاهد.. لحظة خضوع إلهام الفضالة لجلسة حقن الخدود بإحدى عيادات التجميل
شاهد.. لحظة خضوع إلهام الفضالة لجلسة حقن الخدود بإحدى عيادات التجميل
منذ 59 دقيقة 427
بالفيديو .. نائب وزير الصناعة: استخدام الطاقة المتجددة سيضاعف استهلاك المعادن
بالفيديو .. نائب وزير الصناعة: استخدام الطاقة المتجددة سيضاعف استهلاك المعادن
منذ ساعة 1196
الاتحاد يفاوض لاعب الفتح "بوشل" لتعويض رحيل "عبدالحميد"
الاتحاد يفاوض لاعب الفتح "بوشل" لتعويض رحيل "عبدالحميد"
منذ ساعة 1453