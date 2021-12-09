بالفيديو.. حامد البلوي يكشف سبب انتقال سعود عبدالحميد للهلال

ماجد محمد (صدى):
كشف حامد البلوي مدير نادي الاتحاد التنفيذي، عن سبب انتقال اللاعب سعود عبدالحميد إلى الهلال، مشيرًا إلى أن ذلك كان اختيار الأخير وأن الاتحاد لن يقف عند اللاعب.
وقال "البلوي" في حديثه: "قرار لاعب واختار النادي اللي يختاره ولما شفت عقد سعود عبدالحميد واتصلت بوكيل أعماله ونبغى نجدد عقده سنة ونصف هذا الشئ اللي احنا عرضناه وسعود اختار يروح لطريقه ونتمنى له التوفي".
وعن موقف نادي الاتحاد أضاف: "بالنسبة لنا كنادي الاتحاد كان بيانا واضح بكل التفاصيل ورئيس النادي واضح وأطراف كتير اتدخلت في الموضوع .. نادي الاتحاد نادي كبير ونفتخر باللاعب اللي يرغب في البقاء به ولا يوقف على لاعب".
وفيما يتعلق بتعامل الاتحاد مع اللاعب، تابع: "الرئيس قدم شيك من حسابه لسعود ..اللاعب لم يدخل معسكر الطائي أساسًا وانتقاله ليس ضربة موجعة للاتحاد ونملك البديل"، بحسب برنامج "أكشن مع وليد".