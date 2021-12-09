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سائق يتفاجئ بحادث غير متوقع
منذ 4 ساعات
966
1
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التعليقات
كجمغلو
عدد التعليقات : 17555
منذ ساعة
اووووووووبااااه .. الله يكفينا شر الحوادث
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أحدث التعليقات
برنس
يازينك ساكت مكثر بربرتك
محمد
قالها وهوصادق دامكم بخير فأنا بخير فرحمه الله واسكنه فسيح جناته وجميع أموات المسلمين.
الللل
من الافضل للنصر التسجيل في الضمان الاجتماعي يختار اي قسم مطلقات/ارامل/عاطلات
واضح ***وصريح
الله يكتب لك الشفاء العاجل والعافية.
واضح ***وصريح
هذا إذا كان باقي لهم رأي واللا قرار، الرأي وقرار السلطة اللبنانية،أصبح فعل ماضي مبني على تدخلات خامني وزمرته الظاهرة للعيان.
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