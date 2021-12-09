"الصحة العالمية": أوميكرون يصيب الملقحين والمتعافين من كورونا

وكالات (صدى):
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحور الجديد أوميكرون ربما يمتاز بقابلية أعلى من المتحورات الأخرى في إصابة الاشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا سابقًا بالإضافة لمن حصلوا على اللقاح.
ومن جانبه، قال تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن "أميكرون" قد يصيب بالفعل من لهم مناعة إلا أنه يسبب مرضًا أقل شدة من المتحور دلتا.
كما أكد على ضرورة أن تبذل الحكومات جهدها من أجل الإسراع في عمليات التطعيم لأجل إبطاء تفشي متحور أوميكرون، وذلك بحسب موقع "العربية".