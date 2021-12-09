نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الصحة العالمية": أوميكرون يصيب الملقحين والمتعافين من كورونا

منذ 4 ساعات
11927
1
"الصحة العالمية": أوميكرون يصيب الملقحين والمتعافين من كورونا

وكالات (صدى):
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحور الجديد أوميكرون ربما يمتاز بقابلية أعلى من المتحورات الأخرى في إصابة الاشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا سابقًا بالإضافة لمن حصلوا على اللقاح.

ومن جانبه، قال تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن "أميكرون" قد يصيب بالفعل من لهم مناعة إلا أنه يسبب مرضًا أقل شدة من المتحور دلتا.

كما أكد على ضرورة أن تبذل الحكومات جهدها من أجل الإسراع في عمليات التطعيم لأجل إبطاء تفشي متحور أوميكرون، وذلك بحسب موقع "العربية".

منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
التطعيم
اللقاح
لقاحات كورونا
المتحور دلتا
أوميكرون

التعليقات

حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 72
منذ ساعة
خبر جيد جميل جدا هذا الفيروس الجديد المتحور اومكرون يقضي على الملقحين
بالإضافة إلى متحور دلتا اتحاد القوة مع متحور اومكرون ... يقضي على الملقحين .. خبر جيد

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
من بعد عزيمة صار يسقط على الهلال لكن اعلام الهلال ساحبين عليه تاركين الجمهور يطقطق عليه مسكين والله محزني احسه سقط في فخ وقاعد...
سعد
أختك هاه ؟!!! مجتمع الوسط الفني مجتمع أوسخ من الزبالة .
عبدالعزيز محمد عبدالله
لازم نشوف تم القبض أيا كان عقابا له وردعا لغيره
عبدالعزيز محمد عبدالله
لازم نشوف تم القبض أيا كان عقابا له وردعا لغيره
عبدالعزيز محمد عبدالله
لازم نشوف تم القبض أيا كان عقابا له وردعا لغيره

أخر الأخبار

بالفيديو.. اكتشاف مواقع تحتوي على معادن ثمينة تبلغ قيمتها ٥ تريليون ريال
بالفيديو.. اكتشاف مواقع تحتوي على معادن ثمينة تبلغ قيمتها ٥ تريليون ريال
منذ 24 ثانية 1017
"الإرياني" يطالب لبنان بأخذ موقف حاسم من تدخل حزب الله باليمن
"الإرياني" يطالب لبنان بأخذ موقف حاسم من تدخل حزب الله باليمن
منذ دقيقة 1024
"الصحة العالمية" تحذر من تزايد أعدد الإصابات بكورونا
"الصحة العالمية" تحذر من تزايد أعدد الإصابات بكورونا
منذ 16 دقيقة 1194
شاهد.. وصول مدرب النصر الجديد "روسو" للرياض
شاهد.. وصول مدرب النصر الجديد "روسو" للرياض
منذ 23 دقيقة 1566
"السويكت " يرفض طلب إدارة النصر لسداد 495 ألف ريال
"السويكت " يرفض طلب إدارة النصر لسداد 495 ألف ريال
منذ 29 دقيقة 1570
أستاذ مناخ يوضح ماهية المربعانية وتأثيرها على المواطنين (فيديو)
أستاذ مناخ يوضح ماهية المربعانية وتأثيرها على المواطنين (فيديو)
منذ 32 دقيقة 1261
"حليمة بولند" تكشف سبب اختفائها
"حليمة بولند" تكشف سبب اختفائها
منذ 33 دقيقة 361
رسميا.. قوات التحالف الدولي تنهي القتال وتنسحب من العراق
رسميا.. قوات التحالف الدولي تنهي القتال وتنسحب من العراق
منذ 34 دقيقة 1263
شركة بنده توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى
شركة بنده توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى
منذ 45 دقيقة 1425
فيديو نادر للملك فهد يوثق عمق العلاقة بين المملكة وبريطانيا
فيديو نادر للملك فهد يوثق عمق العلاقة بين المملكة وبريطانيا
منذ 47 دقيقة 1171