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بالفيديو..تركي الحربي: إعلام الهلال ضلل الاتحاديين بشأن "سعود عبد الحميد"

منذ ساعة
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بالفيديو..تركي الحربي: إعلام الهلال ضلل الاتحاديين بشأن "سعود عبد الحميد"

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي تركي الحربي على تعاقد نادي الهلال مع لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد سعود عبدالحميد لمدة 4 سنوات.

وقال الحربي خلال حديثه ببرنامج “الحصاد الرياضي” إن إعلام الهلال ضلل الجماهير الاتحادية بشأن اللاعب سعود عبد الحميد والذي تم انتقاله إلى الهلال.

وأكد على أن بعض إعلام الهلال كان يحذر الاتحاد ان النصر سيأخذ "سعود عبدالحميد"، قائلا إن إعلام الهلال ضلل الاتحاديين وجعلهم ينظرون نحو نادي النصر وغدر بهم بعد ضم اللاعب للفريق.

وأضاف الحربي أنه يستغرب من طريقة تعامل أنمار الحائلي مع ملف تجديد عقد سعود عبد الحميد، قائلا إنه لأول مرة يرى رئيس نادي يعلن أنه ليس بحاجة للاعب موجود في صفوف فريقه هو قائد للمنتخب.

النصر
الهلال
الاتحاد
تركي الحربي
سعود عبد الحميد

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 806
منذ 4 دقائق
راجع لقدام ههههههه جاي من زريبه غنم المعفن وبيعلم صحفيين خبرة ويحملون ماجستير في الاعلام المهنه
وهو ابو راس حتى ابتدائي مامعه من راعي غنم الى المدرج الى صندقه سلطان

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أحدث التعليقات

وافي
رحمة الله عليهم واسكنهم فسيح جنانة ايام الرجال
واضح ***وصريح
نعم ياسعادة السفير،لقد قال أحد الشعراء وقوله راجع له أي الشاعر :- ((اضرب بخمسك لا تأكل بملعقةٍ *** إن الملاعق للنعماء كفرانُ)).
كلام مليان
راجع لقدام ههههههه جاي من زريبه غنم المعفن وبيعلم صحفيين خبرة ويحملون ماجستير في الاعلام المهنه وهو ابو راس حتى ابتدائي مامعه من راعي...
كلام مليان
حتى الطائي ما يبي السومه يا طحلبي انبطاحي بس كيف البوليفارد دسموا جيوبكم القرنبع هههههههههه
واضح ***وصريح
رحمك الله يابو بندر،وأسكنك جنات النعيم..

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