بالفيديو..تركي الحربي: إعلام الهلال ضلل الاتحاديين بشأن "سعود عبد الحميد"

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي تركي الحربي على تعاقد نادي الهلال مع لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد سعود عبدالحميد لمدة 4 سنوات.
وقال الحربي خلال حديثه ببرنامج “الحصاد الرياضي” إن إعلام الهلال ضلل الجماهير الاتحادية بشأن اللاعب سعود عبد الحميد والذي تم انتقاله إلى الهلال.
وأكد على أن بعض إعلام الهلال كان يحذر الاتحاد ان النصر سيأخذ "سعود عبدالحميد"، قائلا إن إعلام الهلال ضلل الاتحاديين وجعلهم ينظرون نحو نادي النصر وغدر بهم بعد ضم اللاعب للفريق.
وأضاف الحربي أنه يستغرب من طريقة تعامل أنمار الحائلي مع ملف تجديد عقد سعود عبد الحميد، قائلا إنه لأول مرة يرى رئيس نادي يعلن أنه ليس بحاجة للاعب موجود في صفوف فريقه هو قائد للمنتخب.