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"الفراج" يكشف تطورات جديدة في قضية حمدي النقاز

منذ 6 ساعات
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"الفراج" يكشف تطورات جديدة في قضية حمدي النقاز

ماجد محمد (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن إدارة المستشار مرتضى منصور لنادي الزمالك عثروا على بعض الأوراق التي قد تضر بعض الأندية بالإضافة لاكتشافهم مستند تحويل 400 ألف دولار للاعب حمدي النقاز.

وقال "الفراج" خلال برنامج "أكشن مع وليد": "جت الإدارة الجديدة استلموا الأوراق لقوا فيها عقود وأوراق وتحويلات مالية لا يستطيعون إظهارها لأنها تضر الزمالك والنوادي الآخرى".

وأضاف: "المعلومة تقول إن فيه مستند بتحويل 400 ألف دولار لحساب حمدي النقاز قيمة صفقته في 2021 وإن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ما حابب يدخل في قضية يدعم فيها الأهلي ضد الهلال لأنه يحتفظ بالود للأندية الرياضية السعودية".

وعن موقف الزمالك من حمدي النقاز، أضاف: "الزمالك يدرس بشكل جدي رفع قضية على حمدي النقاز للمطالبة باسترداد 400 ألف دولار قيمة هذا الموسم عن نادي الزمالك ومجرد تقدم الهلال باستئناف ومدعم بأوراق جديدة أحس إن فيها أوراق زمالكاوية".

الهلال
الأهلي
وليد الفراج
الزمالك
مرتضي منصور
حمدي النقاز

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 591
منذ 8 دقائق
يازينك ساكت مكثر بربرتك

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أحدث التعليقات

برنس
يازينك ساكت مكثر بربرتك
محمد
قالها وهوصادق دامكم بخير فأنا بخير فرحمه الله واسكنه فسيح جناته وجميع أموات المسلمين.
الللل
من الافضل للنصر التسجيل في الضمان الاجتماعي يختار اي قسم مطلقات/ارامل/عاطلات
واضح ***وصريح
الله يكتب لك الشفاء العاجل والعافية.
واضح ***وصريح
هذا إذا كان باقي لهم رأي واللا قرار، الرأي وقرار السلطة اللبنانية،أصبح فعل ماضي مبني على تدخلات خامني وزمرته الظاهرة للعيان.

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