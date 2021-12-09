الإعلامية إيمان بكر عن مهرجان البحر الأحمر: "جاتنا الفرصة وعرفنا نستغلها"

الرياض (صدى):
أعربت الإعلامية إيمان بكر يونس، عن سعادتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، والأول من نوعه بالمملكة.
وقالت يونس: "شعور جميل نستحقه، فنحن دولة غنية ومثقفة وجاتنا الفرصة بفضل ولي العهد وخادم الحرمين الشريفين، وعرفنا نستغلها، وأثبتنا وجودنا، وإن شاءالله نستقبل العالم عشان يعرف السعودية على حقيقتها".
وعن سبب ارتدائها زي تراثي، في المهرجان، قالت:" حبيت استقبل ضيوفنا بزيينا لأن احنا تراثنا جدًا غني، ولسة الأيام الجاية هلبس ملابس لها علاقة بالتراث".
وتستمر الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي حتى 15 ديسمبر، وتم اختيار الفيلم الموسيقي "سيرنو" للمخرج البريطاني جو رايت ليكون فيلم افتتاح المهرجان.
ويقدم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، برنامجاً قوياً ومتنوعاً وغنياً بالأفكار والأساليب واللغات السينمائية بمشاركة فنانين وشباب سعوديين وعرب ومن كبار نجوم السينما العالمية.