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الإعلامية إيمان بكر عن مهرجان البحر الأحمر: "جاتنا الفرصة وعرفنا نستغلها"

منذ 56 دقيقة
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الإعلامية إيمان بكر عن مهرجان البحر الأحمر: "جاتنا الفرصة وعرفنا نستغلها"

الرياض (صدى):
أعربت الإعلامية إيمان بكر يونس، عن سعادتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، والأول من نوعه بالمملكة.

وقالت يونس: "شعور جميل نستحقه، فنحن دولة غنية ومثقفة وجاتنا الفرصة بفضل ولي العهد وخادم الحرمين الشريفين، وعرفنا نستغلها، وأثبتنا وجودنا، وإن شاءالله نستقبل العالم عشان يعرف السعودية على حقيقتها".

وعن سبب ارتدائها زي تراثي، في المهرجان، قالت:" حبيت استقبل ضيوفنا بزيينا لأن احنا تراثنا جدًا غني، ولسة الأيام الجاية هلبس ملابس لها علاقة بالتراث".

وتستمر الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي حتى 15 ديسمبر، وتم اختيار الفيلم الموسيقي "سيرنو" للمخرج البريطاني جو رايت ليكون فيلم افتتاح المهرجان.

ويقدم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، برنامجاً قوياً ومتنوعاً وغنياً بالأفكار والأساليب واللغات السينمائية بمشاركة فنانين وشباب سعوديين وعرب ومن كبار نجوم السينما العالمية.

المملكة
فن
مهرجان البحر الاحمر
ايمان بكر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55800
منذ 49 دقيقة
اوكي
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2869
منذ 38 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
نبيل
نبيل عدد التعليقات : 136
منذ 12 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو يزن
مع السلامة هو ومدير اعماله مخلصين من زمان ولا هو الاعب الفلته سرعه واندفاع وترك خانته ممر والمال والنفوذ هي الي تحكم وليس الاعب...
ابو وليد
احس اليهودي عنده كرامه اكثر من الفلسطيزي -- يعني في هذا الموضوع القذر شايفين ان فيه عمل جهادي او استخباراتي غير ععادي -- عمل...
نبيل
طيب
رااايق
كل تبن عااد ** بعد هذا اللي ناقص تتكلم في الدين ***!!!
هاني عبدالوهاب
لاعب هداف بس شايف حاله معا الاسف وهنا تكمن قيمت اللاعب المحترف لجبته تستفيد منه ماتضر النادي

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