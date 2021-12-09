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بالخيول والحرس الأميري.. جانب من مراسم استقبال ولي العهد في قطر

منذ ساعتين
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بالخيول والحرس الأميري.. جانب من مراسم استقبال ولي العهد في قطر

الدوحة (صدى):
استقبلت قطر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الأربعاء، استقبالا مهيبا.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون القطري الرسمي، جانبا من موكب ولي العهد مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد من مطار الدوحة إلى الديوان الأميري القطري، فيما كانت خيول الحرس الأميري القطري ترافق سيارته.

وكانت خيول الحرس الأميري القطري تقف على جانبي الطريق، فيما تزينت الشوارع بأعلام المملكة.

وكان ولي العهد وصل إلى دولة قطر في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

ورحب أمير قطر، بسمو ولي العهد، فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

قطر
ولي العهد
الامير محمد بن سلمان
تميم بن حمد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55800
منذ 44 دقيقة
يستاهل ابو سلمان الحفاوه والتقدير من قبل اخيه الشيخ تميم

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أحدث التعليقات

ابو يزن
مع السلامة هو ومدير اعماله مخلصين من زمان ولا هو الاعب الفلته سرعه واندفاع وترك خانته ممر والمال والنفوذ هي الي تحكم وليس الاعب...
ابو وليد
احس اليهودي عنده كرامه اكثر من الفلسطيزي -- يعني في هذا الموضوع القذر شايفين ان فيه عمل جهادي او استخباراتي غير ععادي -- عمل...
نبيل
طيب
رااايق
كل تبن عااد ** بعد هذا اللي ناقص تتكلم في الدين ***!!!
هاني عبدالوهاب
لاعب هداف بس شايف حاله معا الاسف وهنا تكمن قيمت اللاعب المحترف لجبته تستفيد منه ماتضر النادي

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