بالخيول والحرس الأميري.. جانب من مراسم استقبال ولي العهد في قطر

الدوحة (صدى):
استقبلت قطر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الأربعاء، استقبالا مهيبا.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون القطري الرسمي، جانبا من موكب ولي العهد مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد من مطار الدوحة إلى الديوان الأميري القطري، فيما كانت خيول الحرس الأميري القطري ترافق سيارته.
وكانت خيول الحرس الأميري القطري تقف على جانبي الطريق، فيما تزينت الشوارع بأعلام المملكة.
وكان ولي العهد وصل إلى دولة قطر في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.
ورحب أمير قطر، بسمو ولي العهد، فيما عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.