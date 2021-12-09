فيلم عن تهريب النطف من سجون الاحتلال يثير الجدل

عمّان (صدى):
أثار فيلم "أميرة"، الذي اختاره الأردن ليُمثّله في جوائز الأوسكار للتنافس عن فئة الأفلام الطويلة الدولية 2022، حالة من الجدل، وسط مطالبات بمنعه من العرض.
وتصدر وسم "اسحبوا فيلم اميرة"، مواقع التواصل، وسط تعبير نشطاء فلسطينيون عن غضبهم كون الفيلم يتناول قضية حساسة، وهي تهريب النطف من سجون الاحتلال الإسرائيلي بطريقة تشكك بنسب أبناء الأسرى الفلسطينيين -على حد قولهم-.
وطالب النشطاء بمقاطعة الفيلم وسحبه من الأوسكار، وذلك لما يحتويه على حد قولهم من إساءة واضحة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
والفيلم من إخراج المصري محمد دياب وإنتاج أردني فلسطيني مصري مشترك، وبطولة صبا مبارك.