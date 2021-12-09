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فيلم عن تهريب النطف من سجون الاحتلال يثير الجدل

منذ ساعة
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فيلم عن تهريب النطف من سجون الاحتلال يثير الجدل

عمّان (صدى):
أثار فيلم "أميرة"، الذي اختاره الأردن ليُمثّله في جوائز الأوسكار للتنافس عن فئة الأفلام الطويلة الدولية 2022، حالة من الجدل، وسط مطالبات بمنعه من العرض.

وتصدر وسم "اسحبوا فيلم اميرة"، مواقع التواصل، وسط تعبير نشطاء فلسطينيون عن غضبهم كون الفيلم يتناول قضية حساسة، وهي تهريب النطف من سجون الاحتلال الإسرائيلي بطريقة تشكك بنسب أبناء الأسرى الفلسطينيين -على حد قولهم-.

وطالب النشطاء بمقاطعة الفيلم وسحبه من الأوسكار، وذلك لما يحتويه على حد قولهم من إساءة واضحة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

والفيلم من إخراج المصري محمد دياب وإنتاج أردني فلسطيني مصري مشترك، وبطولة صبا مبارك.

فلسطين
الاردن
فن
سجون الاحتلال
صبا مبارك
الاوسكار
فيلم اميرة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55795
منذ ساعة
المفروض لا يتم كشف الطريقه التي تتم بها طريقة التهريب للعدو

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أحدث التعليقات

A.awad
البنت حـتـره ...
A.awad
ياكثر المهابيل هاليام...!!!!
عبدالله
وش السالفة كثروا المحامين والاستشاريين والمتخصصين هذه الأيام وكل واحد يدلي بدلوه هل هو للشهرة مثلاً؟!
عبدالله
الحمد لله اللهم أجمع الاخوة الاشقاء السعوديين والقطريين على الحب والمودة
ابو محمد
عطلت المسلمين يوم الجمعة والسبت اليهود والاحد النصارى لتتَّبعنَّ سَننَ من كانَ قبلَكم حذو القُذَّةِ بالقُذَّةِ حتَّى لو دخلوا جحرَ ضبٍّ لدخلتُموه. قالوا: اليَهودُ...

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