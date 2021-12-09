الحالة الصحية للحكم "الخضير" بعد إصابته في حادث مروري

طلال الغامدي (صدى):
كشف متعب الخضير، شقيق الحكم الدولي تركي الخضير، عن حالة أخيه الصحية، عقب تعرضه لحادث مروري أمس الأول الثلاثاء.
وقال متعب الخضير: "الحمدلله حمداً يليق بجلالة عظمته وعظيم سلطانه، خرج أخي وشقيقي تركي من غرفه العمليات الحمدلله، ومحتاج وقت لراحة، ولا تنسوه من دعواتكم".
وكان الخضير قد نقل إلى مستشفى الملك فهد التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية نتيجة إصابته بكدمات في أجزاء متفرقة من جسمه.
يذكر أن تركي الخضير 32 عامًا، حكم دولي، منذ 2014، ويقود المباريات، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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