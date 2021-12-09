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الحالة الصحية للحكم "الخضير" بعد إصابته في حادث مروري

منذ 3 ساعات
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الحالة الصحية للحكم "الخضير" بعد إصابته في حادث مروري

طلال الغامدي (صدى):
كشف متعب الخضير، شقيق الحكم الدولي تركي الخضير، عن حالة أخيه الصحية، عقب تعرضه لحادث مروري أمس الأول الثلاثاء.

وقال متعب الخضير: "الحمدلله حمداً يليق بجلالة عظمته وعظيم سلطانه، خرج أخي وشقيقي تركي من غرفه العمليات الحمدلله، ومحتاج وقت لراحة، ولا تنسوه من دعواتكم".

وكان الخضير قد نقل إلى مستشفى الملك فهد التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية نتيجة إصابته بكدمات في أجزاء متفرقة من جسمه.

يذكر أن تركي الخضير 32 عامًا، حكم دولي، منذ 2014، ويقود المباريات، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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دوري المحترفين
مستشفى الملك فهد التخصصي
حادث مروري
تركي الخضير

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2869
منذ 37 دقيقة
الله يشفيه و يعافيه و يقومه بالسلامه

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أحدث التعليقات

ابو يزن
مع السلامة هو ومدير اعماله مخلصين من زمان ولا هو الاعب الفلته سرعه واندفاع وترك خانته ممر والمال والنفوذ هي الي تحكم وليس الاعب...
ابو وليد
احس اليهودي عنده كرامه اكثر من الفلسطيزي -- يعني في هذا الموضوع القذر شايفين ان فيه عمل جهادي او استخباراتي غير ععادي -- عمل...
نبيل
طيب
رااايق
كل تبن عااد ** بعد هذا اللي ناقص تتكلم في الدين ***!!!
هاني عبدالوهاب
لاعب هداف بس شايف حاله معا الاسف وهنا تكمن قيمت اللاعب المحترف لجبته تستفيد منه ماتضر النادي

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