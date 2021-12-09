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عبدالله فلاته: توقيع سعود عبد الحميد للهلال ضربة موجعة للاتحاد
منذ 11 ساعة
1407
1
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15111
منذ ساعة
يا أستاذ وليد الفراج، في هذا الحوار أنت كمايقال وقيل عنك،((وليد الهراج))،
تسأل سؤال وتقاطع الضيف وتسابقة على الإجابة،وتشكك في مصداقية إجابته..
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أحدث التعليقات
الاسيويـــــــة (صعبة على شنبك) وقويـــــــــــة
هاو هوهو هاو هوهو هو هاو هو انبح اعلى هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
بحر الكلام
عيب والله استحوا على نفوسكم من هذي الحركات السخيفة التافهه اللي تدل على عدم الاخلاق والتربية
بحر الكلام
سلوك عدائي واستفزاز ذميمم ووقاحة ودناءة نفس وقلة ادب ان تراقب الناس وتتبعهم وتنتهك خصوصياتهم وتؤذيهم لاشباع مرض قلبك ونفسك المريضة
عبدالله
اللهم ألف بين قلوبهم وأجمع كلمتهم
7UP
ابي سطحة مخرج 6
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