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"سالم الدوسري" يثير قلق الهلالين بعد تدوينة غامضة له على سناب شات

منذ يوم
43016
15
"سالم الدوسري" يثير قلق الهلالين بعد تدوينة غامضة له على سناب شات

ماجد محمد (صدى):
نشر نجم نادي الهلال سالم الدوسري تدوينة غامضة على صفحته بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي أثار من خلالها قلق وخوف المدرج الأزرق.

وكتب الدوسري، عبر حسابه على موقع سناب شات: "أنا لم أتغير، لكن ابتعدت عن كل من لم يعرف قيمتي، ليس هذا بصمت رضا ولا حتى صمت عتب.. هو نوع آخر من الصمت، اسمه لكم حياتي ولي حياتي".

وعبر العديد من الجماهير ، ومحبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن خوفهم، من احتمالية رحيل سالم الدوسري إلى صفوف النصر.

وساور القلق الهلاليين، خاصة أن سالم لم يتوصل إلى أي اتفاق رسمي مع الرئيس فهد بن نافل على تجديد العقد بينهما.

 

النصر
الهلال
سالم الدوسري
سناب شات
تدوينة

التعليقات

صراحه
صراحه عدد التعليقات : 8
منذ يوم
في الهلال نجوم كبار اعتزلوا ونجوم انتقلوا وبقي الهلال زعيما ويحقق دائما البطولات
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3266
منذ يوم
سالم الدوسري ابن النادي ولن يذهب لغير الزعيم ونقول للفقراوية،،، الآسيوية صعبة قوية
ابوزياد
ابوزياد عدد التعليقات : 12
منذ يوم
الفقر يجري خلف الهلال ولاعبين الهلال واختيارات الهلال .
آخرهم تاليسكا .
النصر متطفل ولايستطيع السير لوحده .
MUTLAQ ALANZI
MUTLAQ ALANZI عدد التعليقات : 20
منذ يوم
بالله عليكم انتم مقتنعين بهذا الكلام لاعب يضيع ماضيه وذكرياته وانجازاته مع هذا النادي الكبير ويروح النادي سمعته وتاريخه قسم بالله اذا انتقل سالم اني احلف لا اعتزل تشجيع الكوره لاني عارف انا ما راح يضيع كل تاريخه و يروح نادي مثل الفقر على اساس انه بيروح ريال مدريد ولا برشلونه هذا السنه وحده اقال 4 مدربين غير 6000 لاعب والفقر يبقى فقر
مطلق العنزي
مطلق العنزي عدد التعليقات : 2
منذ يوم
بالله عليكم انتم مقتنعين بهذا الكلام لاعب يضيع ماضيه وذكرياته وانجازاته مع هذا النادي الكبير ويروح النادي سمعته وتاريخه قسم بالله اذا انتقل سالم اني احلف لا اعتزل تشجيع الكوره لاني عارف انا ما راح يضيع كل تاريخه و يروح نادي مثل الفقر على اساس انه بيروح ريال مدريد ولا برشلونه هذا السنه وحده اقل 4 مدربين غير 6000 لاعب والفقر يبقى فقر
MUTLAQ ALANZI
MUTLAQ ALANZI عدد التعليقات : 20
منذ يوم
بالله عليكم انتم مقتنعين بهذا الكلام لاعب يضيع ماضيه وذكرياته وانجازاته مع هذا النادي الكبير ويروح النادي سمعته وتاريخه قسم بالله اذا انتقل سالم اني احلف لا اعتزل تشجيع الكوره لاني عارف انا ما راح يضيع كل تاريخه و يروح نادي مثل الفقر على اساس انه بيروح ريال مدريد ولا برشلونه هذا السنه وحده اقل 4 مدربين غير 6000 لاعب والفقر يبقى فقر
MUTLAQ
MUTLAQ عدد التعليقات : 2
منذ يوم
بالله عليكم انتم مقتنعين بهذا الكلام لاعب يضيع ماضيه وذكرياته وانجازاته مع هذا النادي الكبير ويروح النادي سمعته وتاريخه قسم بالله اذا انتقل سالم اني احلف لا اعتزل تشجيع الكوره لاني عارف انا ما راح يضيع كل تاريخه و يروح نادي مثل الفقر على اساس انه بيروح ريال مدريد ولا برشلونه هذا السنه وحده اقل 4 مدربين غير 6000 لاعب والفقر يبقى فقر
حمد بن فهد
حمد بن فهد عدد التعليقات : 1
منذ يوم
النصر فريق وضيع ومايقدر يكون فريق كبير وضعه صعب عساه كذا وأردى
خالد الربياوي
خالد الربياوي عدد التعليقات : 1345
منذ يوم
الزعيم لايقف على لاعب معين ويبقى الزعيم زعيم
ابوعدي
ابوعدي عدد التعليقات : 6
منذ يوم
النصر تاريخه اكبر وجماهيره اكثر ولولا النصر ماحد عطى دورينا اي قيمه.
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
العالمي الأصل وليس الاوسكباري عدد التعليقات : 68
منذ يوم
عيال اوسكبار ومحبو نعاله عليهم حركات
الروقي
الروقي عدد التعليقات : 3
منذ 22 ساعة
يحاول يرفع قيمت العقدو لوسيله الوحيده هي التلميح بلانتقال الفريق اخراسمه الفقر
ناصر حسين
ناصر حسين عدد التعليقات : 1
منذ 19 ساعة
مستحيل ينتقل إلى أي نادي سعودي في الوقت الحالي معظم الاندية غير مستقره وعارفين كلنا لكل من انتقل لنصر تكون حفر قبره بيده
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 897
منذ 8 ساعات
الزعيم العالمي اكبر من اي لاعب مهما كان
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3266
منذ ساعة
افظل ما في التعليقات صياح وضجيج البقراوية الترشيحية،، والله انها وناسة وضحك وسعة صدر الله لا يحرمنا من النصر فريق الترفيه هو و جماهيرهم بالله أن تستمرو في الصياح والبكاء لأنكم تطربوننا ورددو معي اهزوجة الآسيوية صعبة قوية وجيبو مكبر-صوت من عند الإعلامي الكبير وليد الفراج

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
إحتمال يكون مؤجر الأدوار، يعني ماهوب فيه، ممكن الحبيب FULL
نجاة محمد
احسنت و احب ردودك علي المتابعين لك
نجاة محمد
صراحة مو كل من غني في المهرجنات لهم اسماء مستعارة للشهرة اذا ما تحبوهم الناس تحبهم
واضح ***وصريح
مذيع قليل ذوق،،وناقص معرفة..
واحد من الناس
مساكين جماهير النصر والله اني ارحمهم مساكين ياعيني عليهم لاذاقوا حلو ولا مرار

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