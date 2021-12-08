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ضاحي خلفان: العمل يوم الجمعة لم يحرمه الإسلام فلا تتفلسفوا

منذ 4 ساعات
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ضاحي خلفان: العمل يوم الجمعة لم يحرمه الإسلام فلا تتفلسفوا

أبوظبي (صدى):
أثار قرار الإمارات، باعتماد النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، على أن تكون العطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهرا، ردود أفعال متباينة.

ومن جانبه علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي ضاحي خلفان، على مشروعية العمل يوم الجمعة.

وقال خلفان إن ‏"مشروعية العمل يوم الجمعة لم يحرمها الإسلام، ‏بل إن يوم الجمعة البعض يقضيه في لهو لا معنى له".

وأضاف: "يوم الجمعة في السابق كان يوم عمل بدليل أن الله أمرنا إذا نودينا للصلاة من يوم الجمعة أن نذر البيع.. والبيع يشمل البيع والشراء.. وهذا يعني أنه كان يوم عمل وهو امتحان لذوي المصالح.. هل يذرون البيع فيأتون الى الصلاة من يوم الجمعة.. لكن لو كان طبيبا ويجري عملية في غرفة العمليات".

وتابع: "‏ديننا يسر، سبحان الله لو كان التكليف لمن هم في الواجبات المهمة للغاية أن يتركوها يوم الجمعة لكان ذلك أمرا شاقا، و‏من يظن أن العمل يوم الجمعة مخالف لشرع الله عزات انه ما يعرف شئ، ‏ليس للإجازة يوم الجمعة مشروعية.. بحيث من جعلها يوم عمل يكون مخالفا لأمر الله.. فلا يتفلسف البعض".

وكانت الإمارات أعلنت اعتماد نظام العمل الجديد ابتداء من الأول من يناير 2022.

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الامارات
نظام العمل في الامارات
الحكومة الاماراتية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55795
منذ ساعة
طيب
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
عطلت المسلمين يوم الجمعة والسبت اليهود والاحد النصارى


لتتَّبعنَّ سَننَ من كانَ قبلَكم حذو القُذَّةِ بالقُذَّةِ حتَّى لو دخلوا جحرَ ضبٍّ لدخلتُموه. قالوا: اليَهودُ والنَّصارى؟ قالَ: فمَن.
الراوي : [أبو سعيد الخدري] | المحدث : ابن تيمية | المصدر : مجموع الفتاوى | الصفحة أو الرقم : 10/106 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

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أحدث التعليقات

A.awad
البنت حـتـره ...
A.awad
ياكثر المهابيل هاليام...!!!!
عبدالله
وش السالفة كثروا المحامين والاستشاريين والمتخصصين هذه الأيام وكل واحد يدلي بدلوه هل هو للشهرة مثلاً؟!
عبدالله
الحمد لله اللهم أجمع الاخوة الاشقاء السعوديين والقطريين على الحب والمودة
ابو محمد
عطلت المسلمين يوم الجمعة والسبت اليهود والاحد النصارى لتتَّبعنَّ سَننَ من كانَ قبلَكم حذو القُذَّةِ بالقُذَّةِ حتَّى لو دخلوا جحرَ ضبٍّ لدخلتُموه. قالوا: اليَهودُ...

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