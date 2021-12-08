عبدالرحمن بن مساعد عن معتقل باريس: "كنا منطربين لنباح المرتزقة"

نايف السالم (صدى):
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على نبأ إطلاق سراح المواطن الذي جرى توقيفه في باريس، بعد الاشتباه به في قضية المواطن جمال خاشقجي، في طريقه إلى المملكة.
وقال الأمير عبدالرحمن: "الحمدلله على سلامته وعلى حكومته أيضًا التي طالبت بإطلاقه على الفور وتم ذلك".
وتابع سموه: "ليته أُطلِق ولم يعلن الخبر الآن، كنا منطربين لنباح المرتزقة الذي علا حين أُعلِن خبر اعتقاله".
وكانت سفارة المملكة في باريس، أعلنت الأربعاء، أن المواطن الذي جرى توقيفه بعد الاشتباه به في قضية المواطن جمال خاشقجي، في طريقه إلى المملكة، فيما يتم استكمال اللازم، حيال إثبات واقعة تشابه الأسماء وعدم علاقته بالموضوع.
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