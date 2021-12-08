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أول تعليق من النصر بخصوص تأخر رواتب تاليسكا

منذ 11 ساعة
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أول تعليق من النصر بخصوص تأخر رواتب تاليسكا

طلال الغامدي (صدى):
رد نادي النصر على ما تم تداوله بخصوص وجود رواتب متأخرة للاعبه أندرسون تاليسكا، ورغبة وكيله في إنهاء عقده.

واكتفى النادي بنفي تلك الأخبار في رد مقتضب، من خلال حسابه الرسمي، معلقا: "أنباء كاذبة".

وكانت تقارير ذكرت أن النصر يمر بأزمة تتعلق بالرواتب المتأخرة، وكذلك أزمة توتر بين اللاعبين المحليين والأجانب، مشيرة إلى أن نادي كورينثيانز البرازيلي، يسعى للتعاقد مع تاليسكا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لعام 2022.

والتحق تاليسكا بصفوف النصر في صيف 2021 قادماً من جوانزو الصيني، وقد خاض هذا الموسم 14 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

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تاليسكا يسعى لإنهاء عقده مع النصر

النصر
دوري المحترفين
تاليسكا
اندرسون تاليسكا

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 807
منذ ساعة
هذا هياط الصيف واعطى اللاعب دبل الراتب وتخريب الصفقات كل الان يافقراوي
ماعندك شركات راعيه ولا عقود رعايه بس شاطر تنط على الانديه وتدفع دبل التعاقد وبي الاحل
واكلت الان تراب

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
من بعد عزيمة صار يسقط على الهلال لكن اعلام الهلال ساحبين عليه تاركين الجمهور يطقطق عليه مسكين والله محزني احسه سقط في فخ وقاعد...
سعد
أختك هاه ؟!!! مجتمع الوسط الفني مجتمع أوسخ من الزبالة .
عبدالعزيز محمد عبدالله
لازم نشوف تم القبض أيا كان عقابا له وردعا لغيره
عبدالعزيز محمد عبدالله
لازم نشوف تم القبض أيا كان عقابا له وردعا لغيره
عبدالعزيز محمد عبدالله
لازم نشوف تم القبض أيا كان عقابا له وردعا لغيره

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