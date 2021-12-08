أول تعليق من النصر بخصوص تأخر رواتب تاليسكا

طلال الغامدي (صدى):
رد نادي النصر على ما تم تداوله بخصوص وجود رواتب متأخرة للاعبه أندرسون تاليسكا، ورغبة وكيله في إنهاء عقده.
واكتفى النادي بنفي تلك الأخبار في رد مقتضب، من خلال حسابه الرسمي، معلقا: "أنباء كاذبة".
وكانت تقارير ذكرت أن النصر يمر بأزمة تتعلق بالرواتب المتأخرة، وكذلك أزمة توتر بين اللاعبين المحليين والأجانب، مشيرة إلى أن نادي كورينثيانز البرازيلي، يسعى للتعاقد مع تاليسكا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لعام 2022.
والتحق تاليسكا بصفوف النصر في صيف 2021 قادماً من جوانزو الصيني، وقد خاض هذا الموسم 14 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.
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