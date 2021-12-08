جمال عارف عن انتقال سعود للهلال: "هذا الاحتراف"

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي جمال عارف، على تعاقد نادي الهلال مع اللاعب سعود عبدالحميد قادمًا من الاتحاد.
وقال عارف: "الهلال عنده أربعة أظهرة يمين، وجاب سعود الخامس، من حقه وهذا الاحتراف، لكن لا تصدقوا علاقتنا مع هذا النادي أو ذاك".
وتابع: "حتى لوكان صحيحا أن رئيس الهلال اتصل برئيس الاتحاد بخصوص (قائد منتخبنا الجديد) فإن من أبسط حقوق المشجع الاتحادي ان يعرف المبرر القوي من أنمار الحائلي لرفض التجديد مع اللاعب".
وكان نادي الهلال، أعلن الأربعاء، تعاقده مع اللاعب سعود عبدالحميد، لمدة أربعة سنوات، بدايةً من فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.
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