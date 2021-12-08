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جمال عارف عن انتقال سعود للهلال: "هذا الاحتراف"

منذ 9 ساعات
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جمال عارف عن انتقال سعود للهلال: "هذا الاحتراف"

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي جمال عارف، على تعاقد نادي الهلال مع اللاعب سعود عبدالحميد قادمًا من الاتحاد.

وقال عارف: "الهلال عنده أربعة أظهرة يمين، وجاب سعود الخامس، من حقه وهذا الاحتراف، لكن لا تصدقوا علاقتنا مع هذا النادي أو ذاك".

وتابع: "حتى لوكان صحيحا أن رئيس الهلال اتصل برئيس الاتحاد بخصوص (قائد منتخبنا الجديد) فإن من أبسط حقوق المشجع الاتحادي ان يعرف المبرر القوي من أنمار الحائلي لرفض التجديد مع اللاعب".

وكان نادي الهلال، أعلن الأربعاء، تعاقده مع اللاعب سعود عبدالحميد، لمدة أربعة سنوات، بدايةً من فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

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الهلال
الاتحاد
جمال عارف
انمار الحائلي
سعود عبدالحميد

التعليقات

العالمي
العالمي عدد التعليقات : 124
منذ ساعة
هذا مو احتراف هذا رضوخ للهلال غصب عنك تبرر بذا الكلام احتراف وما احتراف لو دفعت زي خلق الله ماشالو لاعبك المستقبلي ارضخ يا اتحادي لعمك ولا تبرر
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 124
منذ ساعة
هذا مو احتراف هذا رضوخ للهلال غصب عنك تبرر بذا الكلام احتراف وما احتراف لو دفعت زي خلق الله ماشالو لاعبك المستقبلي ارضخ يا اتحادي لعمك ولا تبرر

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أحدث التعليقات

وافي
رحمة الله عليهم واسكنهم فسيح جنانة ايام الرجال
واضح ***وصريح
نعم ياسعادة السفير،لقد قال أحد الشعراء وقوله راجع له أي الشاعر :- ((اضرب بخمسك لا تأكل بملعقةٍ *** إن الملاعق للنعماء كفرانُ)).
كلام مليان
راجع لقدام ههههههه جاي من زريبه غنم المعفن وبيعلم صحفيين خبرة ويحملون ماجستير في الاعلام المهنه وهو ابو راس حتى ابتدائي مامعه من راعي...
كلام مليان
حتى الطائي ما يبي السومه يا طحلبي انبطاحي بس كيف البوليفارد دسموا جيوبكم القرنبع هههههههههه
واضح ***وصريح
رحمك الله يابو بندر،وأسكنك جنات النعيم..

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