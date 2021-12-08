نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إيران.. اقتراح بإجبار الناس على الصلاة أسوة بـ "طالبان"!

منذ 5 ساعات
1433
1
إيران.. اقتراح بإجبار الناس على الصلاة أسوة بـ "طالبان"!

طهران (صدى):
اقترح علي معلمي القيادي الإيراني البارز في مجلس خبراء القيادة، أمس الأربعاء، فرض الصلاة بشكل إلزامي على الناس، وتطبيق نموذج حركة "طالبان" في أفغانستان.

وقال علي معلمي: "إننا نرى اليوم طالبان تُجبر المواطنين في أفغانستان على إقامة الصلاة، بينما نحن نواجه للأسف تقصيرا وانحرافا في تطبيق هذا الأمر".

واعتبر عضو مجلس خبراء القيادة، أن "هناك انحرافات ظهرت في إيران، وأصبح بعض المسؤولين لا يقولون بإجبار إقامة الصلاة"، مضيفا: "أقول لهؤلاء مثلما تجبرون أبناءكم على الذهاب للمدرسة، فلماذا لا تكون الصلاة إجبارية؟".

ايران
افغانستان
طالبان
النظام الايراني
علي معلمي
مجلس خبراء القيادة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55791
منذ ساعة
اوكي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك . اللي تعرفه افضل من اللي ما تعرفه
ابو عمار
هذه تعتبر دعوة لتعدد لزيادة الانجاب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
هههههههههههههههه سيده بالاحمر
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

"الصحة الخليجي" يكشف معلومات مغلوطة حول استخدام الأعشاب لتقوية المناعة
"الصحة الخليجي" يكشف معلومات مغلوطة حول استخدام الأعشاب لتقوية المناعة
منذ 33 ثانية 1014
فيلم عن تهريب النطف من سجون الاحتلال يثير الجدل
فيلم عن تهريب النطف من سجون الاحتلال يثير الجدل
منذ 14 دقيقة 87
"الطيران المدني" توفر وظائف شاغرة
"الطيران المدني" توفر وظائف شاغرة
منذ 26 دقيقة 1085
ممثلة مصرية تثير الجدل لصلاتها بالبنطلون
ممثلة مصرية تثير الجدل لصلاتها بالبنطلون
منذ 29 دقيقة 150
الحالة الصحية للحكم "الخضير" بعد إصابته في حادث مروري
الحالة الصحية للحكم "الخضير" بعد إصابته في حادث مروري
منذ 44 دقيقة 1275
الكويت.. أم تضع جنينها في الثلاجة!
الكويت.. أم تضع جنينها في الثلاجة!
منذ ساعة 271
توضيح بشأن إمكانية تسجيل "المواليد" في الضمان الاجتماعي المطور
توضيح بشأن إمكانية تسجيل "المواليد" في الضمان الاجتماعي المطور
منذ ساعة 1193
رسالة فهد المولد لسعود عبد الحميد بعد توقيعه للهلال
رسالة فهد المولد لسعود عبد الحميد بعد توقيعه للهلال
منذ ساعة 1399
"حساب المواطن" يعلن بدء إيداع دعم شهر ديسمبر
"حساب المواطن" يعلن بدء إيداع دعم شهر ديسمبر
منذ ساعتين 1296
شاهد.. سرير وسط الشارع أمام معهد للبنات يثير الجدل
شاهد.. سرير وسط الشارع أمام معهد للبنات يثير الجدل
منذ ساعتين 399