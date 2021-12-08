إيران.. اقتراح بإجبار الناس على الصلاة أسوة بـ "طالبان"!

طهران (صدى):
اقترح علي معلمي القيادي الإيراني البارز في مجلس خبراء القيادة، أمس الأربعاء، فرض الصلاة بشكل إلزامي على الناس، وتطبيق نموذج حركة "طالبان" في أفغانستان.
وقال علي معلمي: "إننا نرى اليوم طالبان تُجبر المواطنين في أفغانستان على إقامة الصلاة، بينما نحن نواجه للأسف تقصيرا وانحرافا في تطبيق هذا الأمر".
واعتبر عضو مجلس خبراء القيادة، أن "هناك انحرافات ظهرت في إيران، وأصبح بعض المسؤولين لا يقولون بإجبار إقامة الصلاة"، مضيفا: "أقول لهؤلاء مثلما تجبرون أبناءكم على الذهاب للمدرسة، فلماذا لا تكون الصلاة إجبارية؟".