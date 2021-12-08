شاهد.. قطريون يحتفون بزيارة ولي العهد: "يا مرحبا به في ديرته"

الدوحة (صدى):
حرص مواطنون قطريون على الاحتفاء بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة من خلال العبارات الترحيبية العفوية.
ونشر مركز التواصل الحكومي اليوم الأربعاء فيديو لعبارات الترحيب بولي العهد من القطريين والتي جاءت بصورة عفوية.
وتضمنت أبرز عبارات الترحيب "مرحب بالغالي ابن الغالي"، و"يا مرحبا به في ديرته"، و"أنت بين أهلك وإخوانك"، و"نعتبره واحد مننا وفينا"، و"حي الله الأمير محمد في ديرته الثانية".
يذكر أن ولي العهد قد وصل اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية ضمن جولة لدول مجلس التعاون الخليجي