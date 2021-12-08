فايزر توضح فاعلية الجرعة الثالثة ضد متحور أوميكرون

وكالات (صدى):
قالت شركة فايزر، اليوم الأربعاء، أن الجرعة الثالثة من اللقاح الخاص بها توفر حماية قوية ضد متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا المستجد.
وكشفت دراسة مبكرة لشركتي فايزر وبيونتيك أن جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد الخاص بهما، يمكنها توفير مستوى عالٍ من الأجسام المضادة ضد أوميكرون.
وأوضحت الشركتان في بيان، إن الجرعتين ثبتت فاعليتهما في الوقاية من الأعراض الخطيرة لفيروس كورونا، ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان العلماء في جنوب أفريقيا نتائج الاختبارات المعملية المبكرة التي تشير إلى أن متحور أوميكرون الجديد يقلل من الأجسام المضادة التي تحجب الفيروسات بمقدار 40 ضعفاً لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر - بيونتيك مقارنة بالمتحورات الأخرى لفيروس كورونا.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تعمل شركة فايزر على إنتاج لقاح ضد متحور أوميكرون، ومن المقرر أن يكون جاهزا بحلول مارس المقبل.