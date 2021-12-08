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فايزر توضح فاعلية الجرعة الثالثة ضد متحور أوميكرون

منذ 24 دقيقة
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فايزر توضح فاعلية الجرعة الثالثة ضد متحور أوميكرون

وكالات (صدى):
قالت شركة فايزر، اليوم الأربعاء، أن الجرعة الثالثة من اللقاح الخاص بها توفر حماية قوية ضد متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا المستجد.

وكشفت دراسة مبكرة لشركتي فايزر وبيونتيك أن جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد الخاص بهما، يمكنها توفير مستوى عالٍ من الأجسام المضادة ضد أوميكرون.

وأوضحت الشركتان في بيان، إن الجرعتين ثبتت فاعليتهما في الوقاية من الأعراض الخطيرة لفيروس كورونا، ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان العلماء في جنوب أفريقيا نتائج الاختبارات المعملية المبكرة التي تشير إلى أن متحور أوميكرون الجديد يقلل من الأجسام المضادة التي تحجب الفيروسات بمقدار 40 ضعفاً لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر - بيونتيك مقارنة بالمتحورات الأخرى لفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، تعمل شركة فايزر على إنتاج لقاح ضد متحور أوميكرون، ومن المقرر أن يكون جاهزا بحلول مارس المقبل.

فايزر
الجرعة الثالثة
أوميكرون

التعليقات

اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ عدد التعليقات : 14
منذ 19 دقيقة
به مثل يقول...
ما دح نفسه خراااااط...
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ عدد التعليقات : 14
منذ 16 دقيقة
بالنسبه لعندنا...
عندي نصيحه للصحه لاعتماد اي جرعه اضافيه...؟
ثبتو الخبر على الشريط واطلبو من الدخل ان يفيد.. و ابشرو بالرأي السديد..
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ عدد التعليقات : 14
منذ 13 دقيقة
بنتظر 5 دقايق لتثبيت الخبر عالشريط... وبعدها بندر للفراش...

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أحدث التعليقات

اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
بنتظر 5 دقايق لتثبيت الخبر عالشريط... وبعدها بندر للفراش...
أبو عبدالله الحربي
ظروف المنطقة العربية إعادة الروابط الواضحة وعقولنا واضحة ونحمد ألله أتضح منطقة تغلي ونحن نصنع الأمان لأننا أمان لله در الواضح.
محمد القحطاني
هذا يمثل نفسه ولا أحد يقدر يثبت أنه من جمهور الهلال أو الاتحاد أو أي نادي آخر
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
بالنسبه لعندنا... عندي نصيحه للصحه لاعتماد اي جرعه اضافيه...؟ ثبتو الخبر على الشريط واطلبو من الدخل ان يفيد.. و ابشرو بالرأي السديد..
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
به مثل يقول... ما دح نفسه خراااااط...

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