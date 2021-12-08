أمير قطر: زيارة الأمير محمد بن سلمان ستعمق الروابط القوية بين البلدين

ماجد القزيز (صدى):
أشاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لبلاده.
وقال أمير قطر إن زيارة ولي العهد ستعمق الروابط القوية خاصة في ظل ظروف المنطقة، مضيفا أنه أكد مع الأمير محمد بن سلمان حرصهما على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والإقليم.
ولفت إلى أنه ناقش مع الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن علاقات الأخوة والتعاون مع المملكة تقوم على أسس راسخة من المصير المشترك.
وكان أمير قطر قد استقبل مساء اليوم الأمير محمد بن سلمان في العاصمة القطرية الدوحة، وشهد لقائهما عقد مباحثات رسمية.
يذكر أن ولي العهد عقد مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، جلسة مباحثات رسمية تناولت بحث العلاقات بين البلدين.