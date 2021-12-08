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أمير قطر: زيارة الأمير محمد بن سلمان ستعمق الروابط القوية بين البلدين

منذ 40 دقيقة
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أمير قطر: زيارة الأمير محمد بن سلمان ستعمق الروابط القوية بين البلدين

ماجد القزيز (صدى):
أشاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لبلاده.

وقال أمير قطر إن زيارة ولي العهد ستعمق الروابط القوية خاصة في ظل ظروف المنطقة، مضيفا أنه أكد مع الأمير محمد بن سلمان حرصهما على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والإقليم.

ولفت إلى أنه ناقش مع الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن علاقات الأخوة والتعاون مع المملكة تقوم على أسس راسخة من المصير المشترك.

وكان أمير قطر قد استقبل مساء اليوم الأمير محمد بن سلمان في العاصمة القطرية الدوحة، وشهد لقائهما عقد مباحثات رسمية.

يذكر أن ولي العهد عقد مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، جلسة مباحثات رسمية تناولت بحث العلاقات بين البلدين.

قطر
ولي العهد
الإمارات
الأمير محمد بن سلمان
سطنة عمان

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 339
منذ 15 دقيقة
ظروف المنطقة العربية إعادة الروابط الواضحة وعقولنا واضحة ونحمد ألله أتضح منطقة تغلي ونحن نصنع الأمان لأننا أمان لله در الواضح.

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أحدث التعليقات

اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
بنتظر 5 دقايق لتثبيت الخبر عالشريط... وبعدها بندر للفراش...
أبو عبدالله الحربي
ظروف المنطقة العربية إعادة الروابط الواضحة وعقولنا واضحة ونحمد ألله أتضح منطقة تغلي ونحن نصنع الأمان لأننا أمان لله در الواضح.
محمد القحطاني
هذا يمثل نفسه ولا أحد يقدر يثبت أنه من جمهور الهلال أو الاتحاد أو أي نادي آخر
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
بالنسبه لعندنا... عندي نصيحه للصحه لاعتماد اي جرعه اضافيه...؟ ثبتو الخبر على الشريط واطلبو من الدخل ان يفيد.. و ابشرو بالرأي السديد..
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
به مثل يقول... ما دح نفسه خراااااط...

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