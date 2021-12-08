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سفير قطر لدى المملكة يكشف عن أهمية زيارة ولي العهد إلى الدوحة 

منذ 43 دقيقة
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سفير قطر لدى المملكة يكشف عن أهمية زيارة ولي العهد إلى الدوحة 

الرياض (صدى):
أكد سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، أن تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين الشقيقين تدفع بالعلاقات الأخوية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية إلى آفاق أرحب وتعزز التعاون القائم.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية، نوّه السفير العطية بأهمية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى دولة قطر.

وقال: "إن زيارة سمو ولي العهد تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية السعودية تطوراً لافتاً وملحوظاً في عدد من المجالات الحيوية، وعدّ أن الزيارة امتداد للزيارتين اللتين أجراهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى المملكة بعد قمة العلا.

ولفت إلى زيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى نيوم في شهر أغسطس الماضي، التي شهدت التوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق القطري السعودي، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، والأهمية المنتظرة من المجلس في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وفتح مجالات جديدة للتعاون المستقبلي.

وأكّد في حديثه أن الزيارة ستشهد مناقشة العديد من الموضوعات الثنائية وتطورات الأوضاع في الإقليم والعالم والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكّد العطية، أن الزيارة ستدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق أرحب بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.

وأبدى ارتياحه للزيادة المستمرة التي تشهدها الزيارات المتبادلة بين مواطني البلدين، مؤكداً أن هذه الزيادة تُعبرّ عن وشائج الأخوة وصلات القربى العميقة بين شعبي البلدين الشقيقين.

وتطرّق العطية للأهمية التي توليها قيادة البلدين لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية المملكة 2030 خاصة وأن لدى البلدين مجالات واسعة لربط هاتين الرؤيتين، وذكر في هذا السياق أن البلدين قطعا أشواطاً طويلة في تحقيق رؤيتيهما

زيارات
المملكة
قطر
تعاون
بندر بن محمد العطية

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 339
منذ 28 دقيقة
للتعاون المستقبلي الذي ثبتت للمعطيات وواضح أن الخليج بدراكنا تمت المعطيات.

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أحدث التعليقات

اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
بنتظر 5 دقايق لتثبيت الخبر عالشريط... وبعدها بندر للفراش...
أبو عبدالله الحربي
ظروف المنطقة العربية إعادة الروابط الواضحة وعقولنا واضحة ونحمد ألله أتضح منطقة تغلي ونحن نصنع الأمان لأننا أمان لله در الواضح.
محمد القحطاني
هذا يمثل نفسه ولا أحد يقدر يثبت أنه من جمهور الهلال أو الاتحاد أو أي نادي آخر
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
بالنسبه لعندنا... عندي نصيحه للصحه لاعتماد اي جرعه اضافيه...؟ ثبتو الخبر على الشريط واطلبو من الدخل ان يفيد.. و ابشرو بالرأي السديد..
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
به مثل يقول... ما دح نفسه خراااااط...

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