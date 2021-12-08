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جستنيه: مبروك للاعب سعود عبدالحميد انتقاله من نادٍ كبير إلى نادٍ كبير

منذ ساعتين
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جستنيه: مبروك للاعب سعود عبدالحميد انتقاله من نادٍ كبير إلى نادٍ كبير

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على تعاقد الهلال رسميا مع لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد سعود عبدالحميد لمدة 4 سنوات.

وقال عدنان جستنيه:"مبروك لنادي الهلال بعدما تخلت الإدارة الاتحادية عن اللاعب سعود عبدالحميد حرصاً منها على هيبة الكيان وبعدما حصلت إدارة الهلال على موافقة نهائية وإذن منها"

وأشار:"مبروك للاعب سعود عبدالحميد انتقاله من نادٍ كبير إلى نادٍ كبير وشكراً من الأعماق أنمار الحائلي".

وجاء ذلك بعد رفض رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي أي وسطات للتقريب بين اللاعب والنادي وذلك في ظل الخلاف مع وكيل أعمال اللاعب

الهلال
الاتحاد
عدنان جستنيه
انتقال
أنمار الحائلي
سعود عبدالحميد

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 589
منذ 59 دقيقة
يهذرى مسكين

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أحدث التعليقات

زائر
محمد العنزي إنسان غير قادر على مواكبة الرياضة الحديثة وواضح انه حاقد وحاسد وغيور بالاضافة انه مريض نفسي من جماعة أبو نفسية يدخل خشمه...
محمد بن عبدالله ابوفادي
كلا يبحث عن مصلحته اهلا و سهلا بك ياسعود في معقل الزعماء بالتوفيق للجميع
Suliman
انت يلي اسمك تقول لوحه سياره النصر محرق قلبك
الصيني
mecha dragon يعني تنين مكة
زعيم اااسيا
هو داعس عليهم عطاهم ١٠ايام وراجعلهم شكلهم ارتكبوا خطاء بفسخ العقد وادبهم

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