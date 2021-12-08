جستنيه: مبروك للاعب سعود عبدالحميد انتقاله من نادٍ كبير إلى نادٍ كبير

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على تعاقد الهلال رسميا مع لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد سعود عبدالحميد لمدة 4 سنوات.
وقال عدنان جستنيه:"مبروك لنادي الهلال بعدما تخلت الإدارة الاتحادية عن اللاعب سعود عبدالحميد حرصاً منها على هيبة الكيان وبعدما حصلت إدارة الهلال على موافقة نهائية وإذن منها"
وأشار:"مبروك للاعب سعود عبدالحميد انتقاله من نادٍ كبير إلى نادٍ كبير وشكراً من الأعماق أنمار الحائلي".
وجاء ذلك بعد رفض رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي أي وسطات للتقريب بين اللاعب والنادي وذلك في ظل الخلاف مع وكيل أعمال اللاعب