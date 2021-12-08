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الصحة العالمية: ظهور المتحوِّر "أوميكرون" في 57 دولة

منذ 58 دقيقة
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الصحة العالمية: ظهور المتحوِّر "أوميكرون" في 57 دولة

وكالات (صدى):
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور "أوميكرون" ظهر في 57 دولة، وأن المنظمة تتوقع أن يزداد انتشاره بشكل واسع النطاق، وأن يكون له تأثيرٌ كبيرٌ على مسار الجائحة.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم الدول إلى زيادة المراقبة والاختبار والتشخيص وتقاسم بيانات التسلسل الجيني مع المجتمع الدولي, مشيراً إلى أن البيانات الأولية تفيد بأن "أوميكرون" له قابلية أكثر من المتحورات الأخرى لإصابة الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالعدوى، وكذلك الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن البيانات الأولية تفيد أيضاً بأن الإصابة بالمتحور "أوميكرون" يسبب مرضاً أقل شدة من المتحور "دلتا" وأن العلماء أكدوا أن اللقاحات الحالية فعالة في مواجهة "أوميكرون" وتوفر الحماية من المرض الشديد, مشيراً إلى أنه لا يمكن الإعلان عن استنتاجات قاطعة ونهائية قبل انتهاء البحوث الجارية وتحليل بياناتها لسد الثغرات المعرفية.

ودعا الدول إلى تسريع تلقيح الفئات الأكثر عرضة للخطر، كما دعا الأفراد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد؛ لمنع انتشار العدوى

منظمة الصحة العالمية
تأثير
جائحة
متحور أوميكرون

التعليقات

اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ عدد التعليقات : 14
منذ 46 دقيقة
 مشيراً إلى أن البيانات الأولية تفيد بأن "أوميكرون" له قابلية أكثر من المتحورات الأخرى لإصابة ... الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات...
اف از سزسزسزس تصريح الميدير حق الصحه العالميه...؟
فهذا بطرح السوال بالزوقاق.. هل اصبح اللقاح شوربة بليله ...؟
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ عدد التعليقات : 14
منذ 42 دقيقة
الناس جاهم مرض نفسي ووسوسه من كثرة القيل والقال عن هذا الفيروس...
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ عدد التعليقات : 14
منذ 37 دقيقة
من شدة الوسوسه...
الواد فواد طلع له جني لابس كمامه..

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أحدث التعليقات

اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
بنتظر 5 دقايق لتثبيت الخبر عالشريط... وبعدها بندر للفراش...
أبو عبدالله الحربي
ظروف المنطقة العربية إعادة الروابط الواضحة وعقولنا واضحة ونحمد ألله أتضح منطقة تغلي ونحن نصنع الأمان لأننا أمان لله در الواضح.
محمد القحطاني
هذا يمثل نفسه ولا أحد يقدر يثبت أنه من جمهور الهلال أو الاتحاد أو أي نادي آخر
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
بالنسبه لعندنا... عندي نصيحه للصحه لاعتماد اي جرعه اضافيه...؟ ثبتو الخبر على الشريط واطلبو من الدخل ان يفيد.. و ابشرو بالرأي السديد..
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
به مثل يقول... ما دح نفسه خراااااط...

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