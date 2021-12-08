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دراسة: المتعافون من كورونا معرضون للوفاة خلال عام

منذ 4 ساعات
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دراسة: المتعافون من كورونا معرضون للوفاة خلال عام

وكالات (صدى):
أثبتت دراسة حديثة أن خطر الوفاة بعد الإصابة بفيروس كورونا الحاد يظل مرتفعًا أيضًا لمدة عام.

وأوضح الخبراء أن التأثيرات طويلة المدى لفيروس كورونا لم تتم دراستها بشكل صحيح، وما تزال العديد من الاكتشافات غير السارة ممكنة لاحقا.

وأشار العلماء، إلى ارتباط وفاة الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا جزئيًا بمضاعفات في الجهاز التنفسي أو القلب والأوعية الدموية التي تحدث على خلفية الالتهاب الشديد خلال فترة الإصابة.

وأظهرت النتائج مدى خطورة عواقب مرض كوفيد على المرضى الصغار الذين هم أكثر عرضة للإصابة بمجموعة متنوعة من الاضطرابات من كبار السن في حالة الإصابة بمرض خطير.

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الجهاز التنفسي

التعليقات

ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 764
منذ 31 دقيقة
انباء من الكيس كثيره هالايام ماتدري وش تصدق منها

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أحدث التعليقات

ابو سعود
انباء من الكيس كثيره هالايام ماتدري وش تصدق منها
ابو الحسن المري
رحمة الله على الملك عبدالله وحفظ الله الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان
سلطان محسن
لك الجنه يااتي
غير معروف
رحمك الله يا عبدالله عسى جنة عدن مثواك
زائر
محمد العنزي إنسان غير قادر على مواكبة الرياضة الحديثة وواضح انه حاقد وحاسد وغيور بالاضافة انه مريض نفسي من جماعة أبو نفسية يدخل خشمه...

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