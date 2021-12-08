شاهد.. ميساء مغربي:" أنا لست بنسوية"

عائشة الشهري (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لقاء مع الفنانة ميساء مغربي، على السجادة الحمراء لفعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة.
وقالت ميساء مغربي في تصريح لصحيفة "صدى":"أنا لست بنسوية"، لافتة:"عندي مقولة إننا لازم ندعم بعض أكيد الرجل يدعمنا الأب والأخ والزوج والمجتمع؛ والنصف الثاني فالنساء لازم يدعموا بعض".
وكانت الفنانة ميساء مغربي ذكرت في تصريحاتها على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، أنها خضعت لعملية جراحية في الفترة الأخيرة.
وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية، قائلة إنها عادت للحياة وتجاوزت مرحلة الخطر بعد نجاح العملية الجراحية، مشيرة إلى عودتها لحياتها الطبيعية والفنية.