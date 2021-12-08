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شاهد.. ميساء مغربي:" أنا لست بنسوية"

منذ 8 ساعات
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شاهد.. ميساء مغربي:" أنا لست بنسوية"

عائشة الشهري (صدى):
أظهر مقطع فيديو، ‏لقاء مع الفنانة ميساء مغربي، على السجادة الحمراء لفعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة.

وقالت ميساء مغربي في تصريح لصحيفة "صدى":"أنا لست بنسوية"، لافتة:"عندي مقولة إننا لازم ندعم بعض أكيد الرجل يدعمنا الأب والأخ والزوج والمجتمع؛ والنصف الثاني فالنساء لازم يدعموا بعض".

‏⁧وكانت الفنانة ميساء مغربي ذكرت في تصريحاتها على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، أنها خضعت لعملية جراحية في الفترة الأخيرة.

وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية، قائلة إنها عادت للحياة وتجاوزت مرحلة الخطر بعد نجاح العملية الجراحية، مشيرة إلى عودتها لحياتها الطبيعية والفنية.

مهرجان
جدة
ميساء مغربي
فعاليات
السجادة الحمراء
البحر الأحمر السينمائي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55793
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك . اللي تعرفه افضل من اللي ما تعرفه
ابو عمار
هذه تعتبر دعوة لتعدد لزيادة الانجاب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
هههههههههههههههه سيده بالاحمر
ابو عمار
اوكي

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