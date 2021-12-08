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الفراج يكشف كواليس انتقال عبدالحميد للهلال

منذ ساعة
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الفراج يكشف كواليس انتقال عبدالحميد للهلال

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على تعاقد الهلال رسميا مع لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد سعود عبدالحميد لمدة 4 سنوات.

وقال وليد الفراج:"انتقال سعود عبدالحميد من الاتحاد إلى الهلال تم بعد أسبوعين من اتصال مشترك بين إدارتي الناديين وتأكيد إدارة الاتحاد أنها لا ترغب بالتجديد مع اللاعب بسبب عدم قبولها طريقة المفاوضات التي تمت".

وأوضح:"عرض الهلال كان الوحيد أمام اللاعب، موهبة سعودية شابة".

وجاء ذلك بعد رفض رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي أي وسطات للتقريب بين اللاعب والنادي وذلك في ظل الخلاف مع وكيل أعمال اللاعب

الهلال
الاتحاد
موهبة
وليد الفراج
أنمار الحائلي
سعود عبدالحميد

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3252
منذ 55 دقيقة
خلاص اللاعب يبي زعيم آسيا واللي يزعل يشرب من البحر
زائر
زائر عدد التعليقات : 4841
منذ 49 دقيقة
معليش يا الفراج كلامك تلميع لادارة الاتحاد وغير صحيح

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