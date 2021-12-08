الفراج يكشف كواليس انتقال عبدالحميد للهلال

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على تعاقد الهلال رسميا مع لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد سعود عبدالحميد لمدة 4 سنوات.
وقال وليد الفراج:"انتقال سعود عبدالحميد من الاتحاد إلى الهلال تم بعد أسبوعين من اتصال مشترك بين إدارتي الناديين وتأكيد إدارة الاتحاد أنها لا ترغب بالتجديد مع اللاعب بسبب عدم قبولها طريقة المفاوضات التي تمت".
وأوضح:"عرض الهلال كان الوحيد أمام اللاعب، موهبة سعودية شابة".
وجاء ذلك بعد رفض رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي أي وسطات للتقريب بين اللاعب والنادي وذلك في ظل الخلاف مع وكيل أعمال اللاعب