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إيلون ماسك يدعو لزيادة الإنجاب.." العالم سينتهي "

منذ 9 ساعات
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إيلون ماسك يدعو لزيادة الإنجاب.." العالم سينتهي "

واشنطن (صدى):
وجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رسالة تحذيرية بوجوب زيادة الإنجاب لإستمرار البشرية وإلا فسيتنهي العالم على حد قوله.

وجاءت رسالة ماسك نتيجة التوقعات التي افادت بأن عدد سكان العالم سينخفض للمرة الأولى عام 2100 وأن ذلك سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة

ونصح ماسك أغنى شخص في العالم و الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"الأمريكية للسيارت الكهربائية بإنجاب المزيد من الأطفال“ من أجل ضمان بقاء الجنس البشري وذلك خلال كلمته في منتدى استضافته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية مساء الاثنين الماضي.

وتابع ماسك: "لا يوجد عدد كافٍ من الناس للحفاظ على البشرية" ، مشيرا إلى التقارير التي أفادت بأن عدد سكان العالم سينخفض ​​للمرة الأولى بشكل كبير وواضح منذ قرون.

ونشر تقرير جديد في مجلة ”The Lancet“ الطبية،أفاد بأن عدد سكان العالم سيبلغ ذروته قريبا عند 9.7 مليار قبل أن ينخفض ​​إلى 8.8 مليار بحلول عام 2100،

لافته إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي والجيوسياسي العميق الذي سينتج عنه على الكرة الأرضية"

يحذر
ايلون ماسك
زيادة الإنجاب انتهاء البشرية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55791
منذ 58 دقيقة
هذه تعتبر دعوة لتعدد لزيادة الانجاب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك . اللي تعرفه افضل من اللي ما تعرفه
ابو عمار
هذه تعتبر دعوة لتعدد لزيادة الانجاب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
هههههههههههههههه سيده بالاحمر
ابو عمار
اوكي

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