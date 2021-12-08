بالفيديو.. مهندسة مرور: لا يمكن منع الزحام لكن من الممكن إدارته

الرياض (صدى):
قالت مهندسة مرور وسلامة، سماح بخش، إنه لا يمكن منع الزحام لكن من الممكن إدارته والتخفيف منه، مضيفة أنه لابد من مساعدة مستخدم الطريق في الأمر باختيار أوقات خروج بعيدًا عن وقت الذروة.
وأكدت أن منظومة مواصلات ناجحة تتطلب أن تكون شاملة منها الاهتمام بالنقل العام، فبدلا من وجود 50 سيارة خاصة تكون حافلة تنقل 50 شخص، وكذلك الأمر في حالة القطارات، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
وأشارت إلى أن التخطيط مهم جدًا علمية النقل، ومرتبطة بالحياة الاقتصادية والحياة بشكل عام، مضيفة أن الثقافة المرورية أكثر لدى المرأة لطبيعتها الملتزمة أكثر من الرجال، كما أن المرأة لديها حرص أكثر وخوف أكثر من الرجل كما أنها أقل جراءة من الرجال فيما يتعلق بالسلوكيات الشاذة بالقواعد المرورية.
وأكدت أهمية الاهتمام بالسلامة المرورية للحمايةمن الحوادث المرورية، مضيفة أنه من المهم أن يتم تعليم الأطفال باحترام الإشارات والسلوكيات المرورية، مشددة على ضرورة أن تتغير ثقافة المجتمع بشأن المواصلات العامة وتشجيع استخدامها.