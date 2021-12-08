بالفيديو.. قانوني: الامتناع عن تقديم طلب التملك عبر منصة إحكام يفقد الشخص حقه في العقار

الرياض (صدى):
كشف المحامي حسين العنقري عن أعداد الطلبات العقارية التي استقبلتها منصة إحكام، لافتا إلى أن عدم فهم البعض لشروط المنصة أدى إلى تعثر طلباتهم.
وأوضح الأسباب المصوغة لتمديد مدة استقبال طلبات إحكام وهي، أن كثير من المستفيدين لا يعلمون بعض المصطلحات المتعلقة بشروط منصة إحكام وهو أحد أهم الأسباب الرئيسية لتمديد المدة في منصة إحكام.
وتابع، السبب الآخر يرجع لمشاكل تقنية حيث أن الأعداد كبيرة جدا فوصل الرقم إلى مليون 788 واليوم وصلت الأرقام إلى مليوني تقريبا.
وأكد على أن الأشخاص الذين يمتنعون عن تقديم طلب التملك عبر منصة إحكام هذا الامر يؤدي إلى افقادهم حقهم في تملك العقار