نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. قانوني: الامتناع عن تقديم طلب التملك عبر منصة إحكام يفقد الشخص حقه في العقار

منذ 42 دقيقة
1490
2
بالفيديو.. قانوني: الامتناع عن تقديم طلب التملك عبر منصة إحكام يفقد الشخص حقه في العقار

الرياض (صدى):
كشف المحامي حسين العنقري عن أعداد الطلبات العقارية التي استقبلتها منصة إحكام، لافتا إلى أن عدم فهم البعض لشروط المنصة أدى إلى تعثر طلباتهم.

وأوضح الأسباب المصوغة لتمديد مدة استقبال طلبات إحكام وهي، أن كثير من المستفيدين لا يعلمون بعض المصطلحات المتعلقة بشروط منصة إحكام وهو أحد أهم الأسباب الرئيسية لتمديد المدة في منصة إحكام.

وتابع، السبب الآخر يرجع لمشاكل تقنية حيث أن الأعداد كبيرة جدا فوصل الرقم إلى مليون 788 واليوم وصلت الأرقام إلى مليوني تقريبا.

وأكد على أن الأشخاص الذين يمتنعون عن تقديم طلب التملك عبر منصة إحكام هذا الامر يؤدي إلى افقادهم حقهم في تملك العقار

العقار
طلبات
منصة احكام
تملك العقار

التعليقات

اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ عدد التعليقات : 8
منذ 30 دقيقة
طيب...
يا دلعدي...
دل دحونه نبا الحل بدون خل ..
سالم
سالم عدد التعليقات : 197
منذ 20 دقيقة
هل يجوز بالشرع سحب ملكيت العقار لعدم التقديم لة بمنصة احكام

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو وليد
مافيه مقبره اللا نادي ابو خرقه
واضح ***وصريح
يامال الجنة الخضراء يابومتعب..
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
دلدحونه اليس الاولى السوال... هاو هز دخلت البلد وهي ممنوعه دوليا....؟
عبدالله
اسخلوا جلده سلخ
عبدالله
اسخلوا جلده سلخ

أخر الأخبار

جمال عارف بعد انتقال سعود للهلال: "الاتحاد أكبر منه"
جمال عارف بعد انتقال سعود للهلال: "الاتحاد أكبر منه"
منذ 10 دقائق 1266
الجابر يعلق على تعاقد الهلال مع سعود عبدالحميد
الجابر يعلق على تعاقد الهلال مع سعود عبدالحميد
منذ 17 دقيقة 1341
إيلون ماسك يدعو لزيادة الإنجاب.." العالم سينتهي "
إيلون ماسك يدعو لزيادة الإنجاب.." العالم سينتهي "
منذ 21 دقيقة 207
الهلال يؤدي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الفيحاء "صور" 
الهلال يؤدي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الفيحاء "صور" 
منذ 25 دقيقة 1136
أبو هداية: انتقال سعود عبدالحميد للهلال خسارة فادحة
أبو هداية: انتقال سعود عبدالحميد للهلال خسارة فادحة
منذ 32 دقيقة 1530
الخضيري يكشف عن طرق الغش في بعض الصالونات النسائية وصالات اللياقة
الخضيري يكشف عن طرق الغش في بعض الصالونات النسائية وصالات اللياقة
منذ 33 دقيقة 1160
حكم قضائي بالحجز على منزل محمد الشناوي
حكم قضائي بالحجز على منزل محمد الشناوي
منذ 38 دقيقة 1345
بالفيديو.. قانوني: الامتناع عن تقديم طلب التملك عبر منصة إحكام يفقد الشخص حقه في العقار
بالفيديو.. قانوني: الامتناع عن تقديم طلب التملك عبر منصة إحكام يفقد الشخص حقه في العقار
منذ 42 دقيقة 1490
الهلال يتعاقد مع سعود عبدالحميد لمدة 4 سنوات
الهلال يتعاقد مع سعود عبدالحميد لمدة 4 سنوات
منذ 44 دقيقة 2112
ولي العهد يصل الدوحة وفي مقدمة مستقبليه أمير قطر
ولي العهد يصل الدوحة وفي مقدمة مستقبليه أمير قطر
منذ 53 دقيقة 12510