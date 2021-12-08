خبير يتحدث عن العملات الرقمية وطرق المضاربة عليها "فيديو"

الرياض (صدى):
أزاح المستشار في الإعلام الجديد والتسويق الإلكتروني علي الشهري، الستار عن العملات الرقمية وطرق المضاربة عليها.
وقال علي الشهري في لقاء ببرنامج سيدتي، إنه يجب معرفة العملات الرقمية وكيفية شرائها وتقنيتها، حاثا على أخذ كورسات في العملات الرقمية على اليوتيوب.
وأوضح أنه يمكن البحث في تويتر عن تحليل العملة الرقمية من خلال وضع علامة الدولار في البحث لمعرفة أهدافها والمشاريع الخاصة بها، ناصحا بوضع أوامر بيع بعد الشراء من أجل تقليل نسبة الخسارة.
وأشار إلى أن المستقبل في الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي ومجالات أخرى يجب توزيع الاستثمارات عليها، لافتا إلى أن إعلانات الفوركس أغلبها احتيال بنسبة كبيرة خاصة على السوشيال ميديا.
وتابع:" لابد أن يملك الشخص محفظة رقمية، والمحافظة على البيانات تجنبا للسرقة، واقتناص الدخول للعملة الرقمية"، موضحا:"العملات الرقمية موجودة ومعمول بها لكن نسبة المخاطرة فيها عالية جدا وكذلك نسبة الأرباح مقابل الأسهم"