لاعب سابق يفجر مفاجأة صادمة بشأن أحمد حجازي

نواف السالم (صدى):
أدلى لاعب الأهلي والزمالك السابق، رضا عبد العال، بتصريحات صادمة بشأن حقيقة إصابة لاعب نادي الاتحاد، أحمد حجازي.
وأكد أن اللاعب لم يصاب بأي إصابات خلال مباراة منتخب بلاده ضد الجزائر، مضيفا أن الأخير هرب من مواجهة المنتخب الجزائري.
وكانت الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللاعب بشد عضلي، وبدأ اللاعب في تنفيذ البرنامج العلاجي لتسريع تعافيه للمشاركة في مباريات منتخبه المقبلة.
يذكر أن مباراة منتخبي مصر والجزائر انتهت يوم أمس بالتعادل بهدف لكل منهما، وذلك في ختام منافسات المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس العرب لكرة القدم.