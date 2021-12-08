الشيخ محمد بن زايد لولي العهد : " الشدايد تقوى العلاقات والله لا يفرقنا يا أبو سلمان" (فيديو)

أبوظبي (صدى):
أشاد ولي عهد دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال حديث ودي جمع بينهما بحضور عدد من الشخصيات الهامة في الدوله الإماراتية.
وأظهر مقطع فيديو متداول، الشيخ محمد بن زايد وهو يشيد بولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، قائلا:" الشديد تقوي العلاقات والله لايفرقنا يا أبو سلمان".
ورد عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلا :"في وقت الشدة ما شفت إلا رجال قول وفعل والمصير واحد فعلا".
جاء ذلك خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات تعزيزا للعلاقات الأخوية والإستراتيجية الراسخة والتكامل الاقتصادي بين البلدين