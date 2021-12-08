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تعديلات جديدة مرتقبة في عقود الإيجار السكني

منذ يوم
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تعديلات جديدة مرتقبة في عقود الإيجار السكني

الرياض (صدى):

كشف برنامج «إيجار» عن إضافات وتعديلات مرتقبة في البنود والصلاحيات وذلك في نسخته الجديدة المطورة من عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد للقطاع السكني.

وتنص التحسينات التي سيشملها العقد، إمكانية مراجعة المستأجر للجهات الحكومية والرسمية فيما يخص الوحدة العقارية المستأجرة، كما يمكنه تأجير الوحدة أو جزء منها للغير.

كما شملت التحسينات إمكانية ترميم وتحسين الوحدة الإيجارية أو تعديلها بإضافة أو إلغاء أحد مكوناتها دون إحداث تغييرات أساسية على العقار.

وذكر البرنامج أن التعديلات يتضمن مسؤولية المؤجر سداد المقابل المالي للعقد، وإلزامية التعامل من خلال الشبكة في الإشعارات والمراسلات بين الأطراف، وإثبات سداد المبالغ.

وأكد البرنامج أن التحسينات تتضمن تحديد الطرف المسؤول عن تحمل أجرة السعي في العقد من تاريخ استحقاقه وغيرها من التحسينات المتعلقة بخيارات التجديد التلقائي.

عقار
ترميم
العقد
التحسينات

التعليقات

ابوهالد
ابوهالد عدد التعليقات : 4
منذ 55 دقيقة
مافهمت هل يعني المستأجر لاايتاجر عقار يحق له التأخير مع مستأجر اخر
ابو خالد
ابو خالد عدد التعليقات : 4
منذ 54 دقيقة
مافهمت هل يعني المستأجر لاايتاجر عقار يحق له التأخير مع مستأجر اخر

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أحدث التعليقات

ابوفيصل
مافيه الا نفخ وسمكرة ومعجون وبوية وتلميع إنما تعال شوف عند قومت الصباح شي يخوف ويصيب بالهلع وهذا يعتبر غش تجاري ..
زعيم اااسيا
ماتلحظون المساكين الغلابه الي يقولون الهلال مدعوم للجان وتحكيم اكاذيبهم صارت مضحكه عليهم كل المحايدين يشيدون بالهلال ماعاد المدعوسين والله اشفق عليهم
ابوفهد الحبلاني العنزي
نجن الكويتيين نحب المملكه ونعتبرها بلادنا وبلاد كل العرب والمسلمين الله يغزها ويرفع شانها
طارت الطيارة
للأسف شهادات بدون درايه أو لديهم درايه ويحبون الظهور على الجماهير بأشكال غريبه في تصاريحهم ⚽⚽⚽
اللل
للاسف نحن في زمن الحكومات تحمي وتقدس الفاشلين واصحاب الانحراف العقلي والجسدي

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