 بوشهري يشن هجوما حادا على فهد الزهراني 

خالد الظفيري (صدى):
شن مشهور سناب شات الكويتي يعقوب بوشهري، هجوما لاذعا على فهد الزهراني زوج الفاشينيستا منال الأنصاري، شقيقة خبيرة الموضة فاطمة الأنصاري.
وقال يعقوب بوشهري:"يا أخي والله صارلي كم يوم قاعد أتعوذ من إبليس وقاعد أتحمل فوق طاقتي. يا أخي مليت، يألفون القصص ويصدقونها، والله ثم والله ما نزلت شي ولا حطيت شي، ولا نزلت شي بالغلط ولا قربت صوب أحد، هذاك بس يألف قصص".
وأشار: ”يا ابن الحلال أنا والله إذا بس التفتت عليك راح أضايقك وأضايق من حوليك ولكن أنا حطيت بعيني شي واحد، رجل كبير في السن وطيب ما شفت منه إلا الطيب".
وتابع:" فلا تكسر العهد اللي بيني وبينك، يرحم والديك فكر... تكفي نصحتك فكر انت رب أسرة. يرحم والديك طالبك وخر والله إني أقدر وتخيل أقدر وأقولك وخر