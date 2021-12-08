نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"توكلنا" يتيح إمكانية إستعراض رخصة حمل السلاح عبر المحفظة الرقمية

منذ ساعة
1218
1
"توكلنا" يتيح إمكانية إستعراض رخصة حمل السلاح عبر المحفظة الرقمية

الرياض (صدى):
أعلن تطبيق توكلنا عن إمكانية إستعراض رخصة حمل واقتناء السلاح من خلال المحفظة الرقمية عبر التطبيق وذلك لتيسير الخدمة على الأفراد.

وتتيح هذه الخدمة للمستخدم عرض رخصة حمل واقتناء السلاح عبر تطبيقي ابشر وتوكلنا لمساعدة وتسهيل حياة الأفراد، حيث تمكن الأفراد من إستعراض الترخيص وابرازه للجهات المختصة.

وأشار التطبيق لخطوات استعراض رخصة اقتناء السلاح من المحفظة الرقمية بالضغط على الصفحة الرئيسية ثم اختيار المحفظة الرقمية، ثم اختيار رخصة اقتناء السلاح.

ولفت إلى طريقة إستعراض رخصة حمل السلاح، عن طريق الضغط على الصفحة الرئيسية ثم اختيار المحفظة الرقمية، ثم اختيار رخصة حمل السلح.

السلاح
ابشر
تطبيق توكلنا
المحفظة الرقمية
إستعراض

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83845
منذ 51 دقيقة
طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو علي الشمري
المفروض من سن 50وعطو شباب فرصه عمل
ع. س. ع
هذا من جمهور الفق المختل ويبي يحطها في جمهور الزعيم الملكي العالمي لكن هيهات تمشي،،، الآسيوية صعبة قوية
عندما يغيب المساء
شكلها كذابه تتفيشر قدام الكامر يمكن يشوتها زي الكوره.
ابوحسان
اقترح زيادة الرواتب للمتقاعدين لوجود تكاليف المعيشة
عندما يغيب المساء
عسى خير إن شاء الله

أخر الأخبار

ولي العهد يبعث 3 برقيات لرئيس الإمارات ونائبه وولي عهد أبوظبي 
ولي العهد يبعث 3 برقيات لرئيس الإمارات ونائبه وولي عهد أبوظبي 
منذ 3 دقائق 1025
حدث مفاجئ ُيخرج "الراجحي" من رالي حائل
حدث مفاجئ ُيخرج "الراجحي" من رالي حائل
منذ 4 دقائق 1091
الشيخ محمد بن زايد لولي العهد : " الشدايد تقوى العلاقات والله لا يفرقنا يا أبو سلمان" (فيديو)
الشيخ محمد بن زايد لولي العهد : " الشدايد تقوى العلاقات والله لا يفرقنا يا أبو سلمان" (فيديو)
منذ 8 دقائق 1112
الأمير محمد بن سلمان يغادر الإمارات وولي عهد أبوظبي في مقدمة مودعيه
الأمير محمد بن سلمان يغادر الإمارات وولي عهد أبوظبي في مقدمة مودعيه
منذ 15 دقيقة 1114
صدور بيان مشترك في ختام زيارة سمو ولي العهد لدولة الإمارات
صدور بيان مشترك في ختام زيارة سمو ولي العهد لدولة الإمارات
منذ 18 دقيقة 1108
كونتي بعد ارتفاع إصابات كورونا في توتنهام:"نحن خائفون"
كونتي بعد ارتفاع إصابات كورونا في توتنهام:"نحن خائفون"
منذ 24 دقيقة 1101
القبض على شخص ارتكب جرائم جنائية في الرياض 
القبض على شخص ارتكب جرائم جنائية في الرياض 
منذ 33 دقيقة 1193
تعديلات جديدة مرتقبة في عقود الإيجار السكني
تعديلات جديدة مرتقبة في عقود الإيجار السكني
منذ 43 دقيقة 1313
 بوشهري يشن هجوما حادا على فهد الزهراني 
 بوشهري يشن هجوما حادا على فهد الزهراني 
منذ 44 دقيقة 379
بالصور.. الشيخ محمد بن راشد يكشف كواليس لقائه مع ولي العهد
بالصور.. الشيخ محمد بن راشد يكشف كواليس لقائه مع ولي العهد
منذ 50 دقيقة 1406