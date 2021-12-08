"توكلنا" يتيح إمكانية إستعراض رخصة حمل السلاح عبر المحفظة الرقمية

الرياض (صدى):
أعلن تطبيق توكلنا عن إمكانية إستعراض رخصة حمل واقتناء السلاح من خلال المحفظة الرقمية عبر التطبيق وذلك لتيسير الخدمة على الأفراد.
وتتيح هذه الخدمة للمستخدم عرض رخصة حمل واقتناء السلاح عبر تطبيقي ابشر وتوكلنا لمساعدة وتسهيل حياة الأفراد، حيث تمكن الأفراد من إستعراض الترخيص وابرازه للجهات المختصة.
وأشار التطبيق لخطوات استعراض رخصة اقتناء السلاح من المحفظة الرقمية بالضغط على الصفحة الرئيسية ثم اختيار المحفظة الرقمية، ثم اختيار رخصة اقتناء السلاح.
ولفت إلى طريقة إستعراض رخصة حمل السلاح، عن طريق الضغط على الصفحة الرئيسية ثم اختيار المحفظة الرقمية، ثم اختيار رخصة حمل السلح.