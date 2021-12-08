في مشهد عفوي.. ولي العهد يقبّل جبين طفل لدى زيارته لإكسبو دبي 2020

أبوظبي (صدى):
التقطت عدسات الكاميرات صورة عفوية لولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وهو يقبل جبين طفل في مشهد عفوي أثناء زيارته لإكسبو دبي 2020 بدولة الإمارات.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة توقف ولي العهد أثناء موكبه إلى جانب عدد من الشخصيات الهامة ليقبل رأس طفل بشكل عفوي أبهر الجميع.
يذكر أن ولي العهد محمد بن سلمان وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان باستقباله ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان