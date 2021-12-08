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في مشهد عفوي.. ولي العهد يقبّل جبين طفل لدى زيارته لإكسبو دبي 2020

منذ 15 ساعة
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في مشهد عفوي.. ولي العهد يقبّل جبين طفل لدى زيارته لإكسبو دبي 2020

أبوظبي (صدى):
التقطت عدسات الكاميرات صورة عفوية لولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وهو يقبل جبين طفل في مشهد عفوي أثناء زيارته لإكسبو دبي 2020 بدولة الإمارات.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة توقف ولي العهد أثناء موكبه إلى جانب عدد من الشخصيات الهامة ليقبل رأس طفل بشكل عفوي أبهر الجميع.

يذكر أن ولي العهد محمد بن سلمان وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثلاثاء، في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان باستقباله ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

دبي
الإمارات
ولي العهد محمد بن سلمان
تقبيل طفل
مشهد عفوي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55800
منذ ساعة
قمة التواضع حفظه الله

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أحدث التعليقات

ابو يزن
مع السلامة هو ومدير اعماله مخلصين من زمان ولا هو الاعب الفلته سرعه واندفاع وترك خانته ممر والمال والنفوذ هي الي تحكم وليس الاعب...
ابو وليد
احس اليهودي عنده كرامه اكثر من الفلسطيزي -- يعني في هذا الموضوع القذر شايفين ان فيه عمل جهادي او استخباراتي غير ععادي -- عمل...
نبيل
طيب
رااايق
كل تبن عااد ** بعد هذا اللي ناقص تتكلم في الدين ***!!!
هاني عبدالوهاب
لاعب هداف بس شايف حاله معا الاسف وهنا تكمن قيمت اللاعب المحترف لجبته تستفيد منه ماتضر النادي

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