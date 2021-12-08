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سلمت من خيل

منذ 15 ساعة
2273
1

التعليقات

A.awad
A.awad عدد التعليقات : 279
منذ 17 دقيقة
البنت حـتـره ...

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أحدث التعليقات

A.awad
البنت حـتـره ...
A.awad
ياكثر المهابيل هاليام...!!!!
عبدالله
وش السالفة كثروا المحامين والاستشاريين والمتخصصين هذه الأيام وكل واحد يدلي بدلوه هل هو للشهرة مثلاً؟!
عبدالله
الحمد لله اللهم أجمع الاخوة الاشقاء السعوديين والقطريين على الحب والمودة
ابو محمد
عطلت المسلمين يوم الجمعة والسبت اليهود والاحد النصارى لتتَّبعنَّ سَننَ من كانَ قبلَكم حذو القُذَّةِ بالقُذَّةِ حتَّى لو دخلوا جحرَ ضبٍّ لدخلتُموه. قالوا: اليَهودُ...

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